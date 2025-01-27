ФЕЙК: Готовится учебник истории, оправдывающий преступления нацистов

«В Республике Молдова появится учебник истории для XII класса, оправдывающий нацистских преступников и участие Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии», – передают несколько веб-сайтов, Telegram-каналов и страниц в Facebook, ссылаясь на утверждения пророссийского активиста Алексея Петровича. Информация ложная. Как отмечает Министерство образования и исследований (МОИ), в настоящее время издание новых учебников истории не обсуждается. Учебник, на который ссылаются дезинформирующие источники, на самом деле уже существует, он используется в учебных заведениях, начиная с 2024 года, и не оправдывает нацизм или преступления нацистов. Он разработан историками с высшими научными званиями и утвержден МОИ, что обеспечило научную корректность его содержания. Учебник включает также информацию о геноциде евреев и ромов на румынских территориях во время Второй мировой войны.

Ряд Telegram–каналов (здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь), страниц и аккаунтов в Facebook (здесь, здесь, здесь и здесь), а также сайтов с прокремлевской редакционной политикой из Республики Молдова и России (здесь, здесь и здесь), распространяют информацию о том, что «в Молдове готовится новое издание учебника по истории румын с полным оправданием нацистских преступников». И уточняется: «В новом издании, которое поступит в школы, в том числе, и на русском языке, полностью оправдывается режим нацистского диктатора Антонеску и участие Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии». Источником утверждения послужил пост от 20 января в Telegram-канале «Солдат Победы» Алексея Петровича, известного лидера фило-российских организаций, в том числе Национального координационного комитета «Победа» из Республики Молдова. В видеоролике он добавил, что в учебнике нет «ни одного слова о преступлении нацистских преступников».

МОИ не готовит издание других учебников, а названный учебник уже находится в школах и не продвигает нацизм

В действительности, Министерство образования и исследований не готовит издание других учебников по истории для XII класса, прокомментировала дла Stopfals.md государственный секретарь МОИ Галина Русу. «История румын и всеобщая история» для XII класса уже существует в учебных заведениях Республики Молдова. Официальный представитель министерства уточнила, что учебник разработан авторами с высокими научными степенями – научными исследователями, докторами и докторами-хабилитатами исторических наук, конференциарами, профессорами-университарами, а также педагогическими кадрами с высшей дидактической категорией, и был представлен в качестве оферты в декабре 2023 года издательством «Știința».

«Учебник был отобран в результате процесса оценки, произведенной группой экспертов, которые также обладают учеными степенями доктора наук или являются педагогическими кадрами с высшей дидактической категорией и богатым опытом работы в данной области. Учебник получил заключение «Годен для печати» в результате одобрения Национальным советом по утверждению учебников, член которого, ответственный за куррикулярную область, также обладает ученой степенью доктора наук. Министерство образования и исследований применяет названные фильтры по отбору и утверждению школьных учебников для обеспечения их качества, включая научную корректность», – говорится в комментарии за подписью Галины Русу.

Нынешний учебник «История румын и всеобщая история» (XII класс), электронную версию которого можно увидеть здесь, был разработан в соответствии с положениями Куррикулума по предмету, утвержденному Приказом министра образования и исследований № 906 от 17 июля 2019 года (то есть, в период правления правления ПСРМ – Блока «ACUM»). Учебник был утвержден Приказом министра образования и исследований № 827 от 11.06.2024 после методической и научной оценки качества.

В учебнике истории рассказывается о Холокосте и преступлениях нацизма

Вопреки утверждениям Петровича, подхваченным множеством медийных источников, страниц и каналов в социальных сетях, в учебнике объясняется и нацистское движение, возникшие в межвоенный период, и авторитарный режим в Румынии, установившийся в 1938 году и позволивший подняться крайне правым силам, в первую очередь Легионерскому движению, а также рассказывается о Холокосте, в том числе на румынских территориях, во время Второй мировой войны под руководством Иона Антонеску «В Королевстве Румыния Холокост начался в 1938 году после промульгирования правительством Гоги первых антиеврейских ограничительных законов, когда более 220 000 евреев были лишены ряда политических и гражданских прав, и продолжился после вступления Румынии в войну, в том числе на территориях, контролируемых румынским государством, и закончился в 1944 г.» (стр. 143). В учебнике представлены и выводы Заключительного отчета Международной комиссии по Холокосту в Румынии, данные ряда исследований, особое место отведено Холокосту ромов.

Ион Антонеску не восхваляется, рассказывается и о преступлениях, совершенных на левом берегу Днестра во время румынской администрации в годы Второй мировой войны. «Деятельность румынской администрации в Приднестровье была омрачена преступлениями, связанными с использованием Приднестровья как места депортации и преследования евреев и ромов. Антонеску проводил противоречивую политику по отношению к еврейскому вопросу, первоначально он был сдержан и не одобрял политику нацистов, но постепенно, под давлением, принял расистские законы, отдал приказ о депортации евреев и ромов в Приднестровье, а сотрудничество с нацистами привело к многочисленным жертвам и совершению преступлений против человечности» (стр. 131).

По поводу вступления и участия Румынии во Второй мировой войне в учебнике объясняется геополитический контекст в тот период, особенно в контексте аннексии Бессарабии Советским союзом и того, что Румыния была окружена государствами-членами Оси (коалиции), контролируемой фашистскими Германией и Италией.

Алексей Петрович, пророссийский активист и рупор российской пропаганды в Молдове

Алексей Петрович известен как лидер Национального координационного комитета «Победа», который за последние годы организовал несколько мероприятий, посвященных 9-му мая или другим традиционным советским праздникам, связанным с Второй мировой войной. Однако он возглавляет и другие фило-российские организации, такие как Русский историко-патриотический клуб и Координационный совет российских соотечественников Республики Молдова. В расследовании, проведенном Центром журналистских расследований в 2024 году, отмечалось, что Петрович является партнером организации Правфонд, государственной структуры, основанной Министерством иностранных дел России и обвиняемой в пропаганде и ведении гибридной войны на Западе. Основными направлениями деятельности Петровича являются «советские депортации в Молдове, обвинения в адрес Румынии в голодоморе 1946–1947 годов, распространение прокремлёвской дезинформации о курсе европейской интеграции Республики Молдова и связи с преступной группировкой Шор».

А еще он известен своими заявлениями, в которых обвиняет проевропейское правительство в том, что оно позволяет/поощряет развитие нацизма в Республике Молдова, или в которых восхваляет «советкие ценности».

Были у Петровича и официальные встречи с экс-президентом Республики Молдова Игорем Додоном. Согласно пресс-релизу, датирующему декабрем 2020 года, например, собеседники говорили, в частности, о «необходимости продолжения работы по патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти павших героев». Додон поблагодарил Петровича за «огромные усилия по сохранению исторической памяти в нашей стране», затронув и важность «противодействия фальсификации истории» Молдовы.

«Алексей Петрович – так называемый «гражданский активист», идущий в фарватере Кремля, ностальгирующий по советскому прошлому. Помимо гражданства Республики Молдова, Петрович также имеет российское гражданство. Как в социальных сетях, так и в публичном пространстве он проявляет себя как антиевропеец, способствуя усилению дезинформации, связанной с интеграцией Республики Молдова в ЕС», – утверждает сайт Mirotvorets.info.

Михай Авасилоайе, Stopfals.md