Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante”

De către
OdN
-
0
13

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje SMS prin care sunt informați despre o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link suspect pentru achitare, transmite moldpres.md

În mesajele transmise apare un link de tipul „conveniencemd.sbs/md”, care NU aparține Guvernului Republicii Moldova și nu este afiliat niciunei instituții publice. Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că este vorba despre o tentativă de phishing – o metodă de fraudă online prin care atacatorii încearcă să obțină date personale și informații bancare prin intermediul unor site-uri false ce imită pagini oficiale.

Reprezentanții instituțiilor implicate precizează că platformele oficiale MPay și EVO nu transmit linkuri suspecte prin SMS pentru achitarea urgentă a taxelor sau altor obligații financiare.

„Singurul domeniu oficial pentru plăți guvernamentale este „mpay.gov.md”, iar cetățenii sunt îndemnați să verifice întotdeauna extensia „.gov.md” înainte de a introduce date personale sau bancare”, explică AGE .

Autoritățile recomandă populației să nu acceseze linkurile primite prin astfel de mesaje și să nu furnizeze informații confidențiale pe site-uri necunoscute. În cazul în care au primit un asemenea SMS, cetățenii sunt rugați să îl ignore și să îl raporteze imediat la adresele oficiale: csirt@asc.gov.md sau cyber.sec@egov.md.

Instituțiile responsabile reiterează importanța vigilenței în mediul online și a verificării sursei informațiilor, în contextul creșterii numărului de tentative de fraudă digitală care exploatează imaginea autorităților publice pentru a induce în eroare populația.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 3 martie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorCurs valutar, 3 martie 2026: moneda unică europeană își menține valoarea, iar dolarul crește cu 10 bani
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.