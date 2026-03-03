Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante”

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje SMS prin care sunt informați despre o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link suspect pentru achitare, transmite moldpres.md

În mesajele transmise apare un link de tipul „conveniencemd.sbs/md”, care NU aparține Guvernului Republicii Moldova și nu este afiliat niciunei instituții publice. Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că este vorba despre o tentativă de phishing – o metodă de fraudă online prin care atacatorii încearcă să obțină date personale și informații bancare prin intermediul unor site-uri false ce imită pagini oficiale.

Reprezentanții instituțiilor implicate precizează că platformele oficiale MPay și EVO nu transmit linkuri suspecte prin SMS pentru achitarea urgentă a taxelor sau altor obligații financiare.

„Singurul domeniu oficial pentru plăți guvernamentale este „mpay.gov.md”, iar cetățenii sunt îndemnați să verifice întotdeauna extensia „.gov.md” înainte de a introduce date personale sau bancare”, explică AGE .

Autoritățile recomandă populației să nu acceseze linkurile primite prin astfel de mesaje și să nu furnizeze informații confidențiale pe site-uri necunoscute. În cazul în care au primit un asemenea SMS, cetățenii sunt rugați să îl ignore și să îl raporteze imediat la adresele oficiale: csirt@asc.gov.md sau cyber.sec@egov.md.

Instituțiile responsabile reiterează importanța vigilenței în mediul online și a verificării sursei informațiilor, în contextul creșterii numărului de tentative de fraudă digitală care exploatează imaginea autorităților publice pentru a induce în eroare populația.