ФЕЙК: в Молдове отрабатывают военную операцию против Приднестровья

В сети появился фейк о якобы подготовке Молдовы к войне. Автор видео рассказывает, что учения JCET-2023, проводимые в Молдове совместно с армиями Великобритании, Румынии и США, якобы являются «отработкой операции против Приднестровья». Отмечается, что в подготовке виновны власти Молдовы, а для решения проблемы предлагается поддержать оппозицию в стране. В Минобороне заявили, что учения проводят много лет подряд и к Приднестровью они не имеют никакого отношения.

Видео с фейком набрало более 160 тыс. просмотров

Видеоролик появился на Facebook ещё 30 марта. За это время он успел набрать 169 тысяч просмотров и более 2 тысяч комментариев. Большая часть из них была оскорбительного характера. Некоторые обвиняли украинцев в том, что те якобы втягивают Молдову в войну, другие ругались между собой из-за политических взглядов.

На самом видео автор ролика, который выступает под псевдонимом Латиний Кассианий, рассказывает про учения JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training — Совместное комбинированное обучение по обмену), которые проходили в Молдове в период с 27 марта по 7 апреля. Правда, на самом деле автор просто зачитал материал издания «Московский комсомолец» от начала и до конца, причем никак об этом не упомянув.

под. Во время просмотра видео автор не указывает, что материал не его.

Статья «Московского комсомольца» основана на комментарии российского политика Николая Платошкина, который высказался на тему Молдовы и Приднестровья. Интересно, что в 2021 году, как писали российские СМИ, Платошкин был осуждён по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и о распространении фейков.

Минобороны: учения JCET проводятся с 2009 года

В материале МК военные учения JCET-2023 преподносятся в таком свете, будто их специально организовали для «отработки операции против Приднестровья». На этом утверждении строится большая часть обвинений в адрес Запада и нынешних властей Молдовы. Однако, как отметили в Министерстве обороны Молдовы, учения JCET проводятся больше 10 лет, и в них участвовали не только военные из США.

— Учения JCET проводится с 2009 года. В них также принимали участия и коллеги из армии Румынии и Великобритании. Проведения этих учений никак не связаны с Приднестровьем. Это запланированные учения, которые, как уже было указано, проводятся ежегодно, — рассказала Алла Диакону, пресс-секретарь Минобороны Молдовы.

На сайте Минобороны сохранилась публикация от 2012 года об учениях JCET. Как нам объяснили, более ранние публикации в интернете не сохранились. Но и так очевидно, что учения проводят не первый год. О них каждый год пишут СМИ.

Фактически, эти учения проводились, в том числе, когда власть в стране была у пророссийской Партии социалистов с 2016 по 2020 год. Однако об том в статье МК не упоминается.

«Решить проблему» предлагают поддержкой оппозиции в Молдове

Материал МК заканчивается на предложении Платошкина помочь Приднестровью тем, чтобы поддержать пророссийскую оппозицию в Молдове. В частности, политик упомянул Гагаузию, где по заявлению Платошкина «все за нас [за Россию] и Санду не любят».

Стоит отметить, что в Гагаузии 30 апреля должны состояться выборы на пост башкана Гагаузии, где активно участвует оппозиция, в частности Партия социалистов и Партия Шор. В России эти партии демонстративно поддерживают, о них в позитивном ключе рассказывают в прессе, российские звёзды Филипп Киркоров и Николай Басков записали видеоролики с агитацией за кандидата от Партии Шор Евгении Гуцул. Не обошлось и без скандала. Так, 17 апреля погранполиция Молдовы не пустила в страну главу Татарстана Рустама Минниханова, который прибыл по приглашению кандидата в башканы Гагаузии Виктора Петрова и депутата-социалиста Александра Суходольского. Власти Молдовы попросили российских чиновников не вмешиваться во внутренние дела страны.

В 2022 и 2023 годах Партия Шор провела десятки митингов в Кишинёве и других городах. Журналисты рассказывали о том, что за участие в митингах людям платили деньги. В тоже время власти Молдовы заявляли, что митинги нацелены на дестабилизацию ситуации в стране.

В целом, вокруг темы НАТО в Молдове появилось множество фейков, особенно после начала войны в Украине. Во многих случаях их распространяли прокремлёвские СМИ или их симпатизанты.

Константин Хайретдинов,

Stopfals.md