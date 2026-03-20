Competiția TVC „Tineri, Veseli și Curioși” organizată la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

La Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, recent a avut loc o activitate interactivă cu genericul TVC – Tineri, Veseli și Curioși „Zâmbete și descoperiri geografice”. Evenimentul a adunat elevi care și-au testat cunoștințele, creativitatea și spiritul de echipă.

Activitatea a avut drept scop dezvoltarea competențelor de comunicare, colaborare și cultură generală, dar și promovarea specialităților din cadrul instituției. În același timp, organizatorii și-au propus să încurajeze gândirea creativă și implicarea activă a elevilor.

Participanții au trecut prin mai multe probe. La proba „Salutul”, echipele s-au prezentat în fața colegilor. În cadrul probei „Busola Cunoașterii”, elevii au răspuns la întrebări din diferite domenii. Proba „Ghici cine” a pus accent pe mimă și imaginație. La „Dresscode-ul ECO al profesiei mele”, elevii au demonstrat creativitate și interes pentru protecția mediului. Activitatea s-a încheiat cu „Tema pentru acasă”, unde au prezentat momente artistice despre impactul colegiului asupra lor.

Atmosfera a fost una dinamică. Elevii au participat activ și au demonstrat că pot lucra în echipă și pot face față provocărilor.

La final, juriul a stabilit clasamentul. Locul I a fost obținut de echipa „Comedie la pachet”. Locul II a revenit echipei „Themis”, iar locul III echipei „Paralela 35”.

Evenimentul a fost susținut de mai mulți parteneri locali, care au susținut și premiat echipele cu vouchere: Iulian Nicuță, fondatorul „Coffeein”, Damian Pascari, fondatorul „Apetit”, Adrian Dumitraș, fondatorul „Cuptorul Dumitraș”

Această activitatea face parte din Decada Catedrei Științe Reale și a fost coordonată de profesorii Victoria Nosov, Daniela Fiodorciuc și Diana Tanas.


Dorina Cioca
Dorina Cioca

