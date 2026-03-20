Artiști și jurnaliști de curte ai lui Vladimir Putin, în lista de sancțiuni europene. Republica Moldova se aliniază

Decizia prin care Republica Moldova s-a aliniat la sancțiunile europene împotriva unor jurnaliști și artiști din Rusia intră în vigoare. Documentul a fost publicat vineri, în Monitorul Oficial, scrie anticoruptie.md

Sancțiunile UE se referă la persoane considerate responsabile de propagandă și de promovarea mesajelor oficiale ale administrației de la Kremlin. Totodată, acestea justifică invazia în Ucraina:

Este vorba despre Ecaterina Andreeva, prezentatoare Pervîi Kanal; Dmitri Guberniev, comentator sportiv; Pavel Zarubin, corespondent TV de stat; Maria Sittel, prezentatoare Rossiya 1; Roman Ciumakov, cântăreț; Serghei Polunin, dansator de balet.

Măsurile includ înghețarea activelor, interdicții de intrare și tranzit, precum și restricții privind fonduri sau resurse economice pentru persoanele vizate.

În investigația Spălătoria de creieri a Găgăuziei,, portalul Anticoruptie.md a dezvăluit cum operatorii de televiziune prin cablu retransmit nestingherit posturi TV rusești, care difuzează emisiuni politice și știri de propagandă agresivă. Asta, deși din martie 2022, programele ce incită la ură, război și discriminare au fost INTERZISE, mai întâi prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, iar ulterior printr-o lege. Atât distribuitorii tv, cât și funcționarii autonomiei, sfidează reglementările naționale, iar dacă sunt prinși pe picior greșit, invocă „specificul” local. Între timp, locuitorii din UTA Gagauz Yeri erau zilnic asaltați de propagandiștii Kremlinului, care promovează deschis războiul și supremația rusă din… televizoarele lor de acasă.