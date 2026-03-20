Primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat la adunarea de constituire a Grupării Europene de Cooperare Teritorială „EAST GATE”  

Adunarea Generală de Constituire a Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) East Gate s-a desfășurat joi, 19 martie 2026, la Palatul Parlamentului din București, reunind peste 300 de reprezentanți ai autorităților locale și regionale din România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.

Structura vizează facilitarea accesului direct la finanțări europene pentru proiecte de infrastructură, sănătate, educație și tranziție energetică în regiunile de graniță ale celor patru state. Participanții au votat actele fondatoare și statutele de funcționare, stabilind bazele juridice pentru ca entitatea să devină eligibilă în atragerea fondurilor de coeziune. Din perspectiva autorităților locale din Republica Moldova, Lilia Pelipețcaia, primarul municipiului Soroca, a declarat că „…Vitorul aparține celor care știu să colaboreze. Astăzi, nu facem doar un pas simplu, ci deschidem un drum mai scurt și mai sigur pentru comunele și orașele noastre. Prin aceste parteneriate, învățăm unii de la alții și transformăm provocările noastre comune în proiecte europene de succes”.