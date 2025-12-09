Пропагандистские каналы искажают заявления посла ЕС в Молдове

В соцсетях распространяется искаженная информация о том, что Республика Молдова не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса по приднестровскому региону. В качестве «доказательства» сомнительные каналы использовали отрывок из интервью нового посла ЕС в РМ Ивоны Пьорко, в котором она якобы это утверждает. На самом деле, посол такого не говорила — её слова были интерпретированы и искажены. Кроме того, европейские чиновники неоднократно заявляли, что ситуация на левом берегу не станет препятствием для вступления Республики Молдова в ЕС.

Некоторые Telegram-каналы (Molva, Canal5, Главное в Рыбнице) опубликовали отрывок интервью с новым послом Евросоюза в Молдове Ивоной Пьорко. Посты появились также в сети Facebook на аффилированных с Иланом Шором страницах TV6 и Novosti24.

Эти каналы утверждают, что новый посол ЕС якобы заявила, будто «Молдова не сможет вступить в Евросоюз без Приднестровья», подразумевая решение ситуации с приднестровским регионом.

Слова посла были интерпретированы

В реальности, в видеоинтервью для передачи Cutia Neagră на телеканале TV8 (21:24 – 22:07), которое вышеупомянутые каналы использовали как «доказательство», посол ничего категоричного не утверждала. Вот что она сказала:

Ведущая: Поскольку вы упомянули Приднестровье, я хотела бы спросить вас о вступлении Молдовы в ЕС в два этапа. Открыт ли Европейский Союз для двухэтапного присоединения — сначала территория, контролируемая правительством, затем Приднестровье? Возможно ли это?

Посол: Существует только одна Республика Молдова, и переговоры о вступлении ведутся именно с Республикой Молдова. Мы поддерживаем усилия по реинтеграции и ожидаем, что правительство будет действовать всё более решительно в этом направлении. Конечно, европейская интеграция и процесс реинтеграции Республики Молдова — это два совершенно разных процесса, но они взаимно усиливают друг друга. Интеграция в ЕС может быть только полезной. Это наш подход (в оригинале: „Există o singură Republica Moldova. Avem negocieri de aderare cu Republica Moldova. Susținem eforturile de reintegrare și ne așteptăm ca guvernul să fie din ce în ce mai hotărât în această direcție. Desigur, integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două procese foarte distincte, dar se întăresc reciproc. Integrarea în UE nu poate fi decât de ajutor. Asta e abordarea noastră”).

Представители ЕС неоднократно заявляли, что приднестровский конфликт не должен стать проблемой для вступления Республики Молдова в ЕС

Итак, посол Ивона Пьорко не заявляла о невозможности вступления Республики Молдова в ЕС без решения вопроса с приднестровским регионом, как это подают некоторые ресурсы.

Более того, официальные представители ЕС уже неоднократно заявляли, что левый берег не должен стать проблемой для вступления Молдовы в ЕС. В частности, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Марта Кос 11 ноября 2025 года заявила в интервью общественному телеканалу Moldova 1, что ЕС найдет решение для приднестровского региона, чтобы это не было препятствием для вступления Молдовы в ЕС.

О похожем 5 декабря 2025 года говорил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Он заявил, что ситуация в приднестровском регионе не станет препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз и отметил, что главная цель Евросоюза — гарантировать безопасность на обоих берегах Днестра и обеспечить мирную жизнь всем гражданам Республики Молдова.

Фейк распространяют известные пропагандистские каналы

Неудивительно, что фейк о вступлении Молдовы в ЕС растиражировали источники, продвигающие прокремлевские нарративы. Портал Stopfals.md неоднократно писал о Canal 5. Этот телеканал, аффилированный с беглым олигархом Иланом Шором, был закрыт в сентябре 2024 года и теперь представлен только в интернете. Он является «рупором» кремлевской пропаганды. Данный ресурс распространял фейки на самые разные темы, среди которых — «усыновление детей однополыми парами», «ЕС вооружает Кишинёв», «лагеря для мигрантов из ЕС» и многие другие.

Похожая ситуация и с уже бывшим телеканалом TV6, лицензию которого также приостановили и который связан с Иланом Шором. Stopfals.md также обращал внимание на фейки, распространяемые этим ресурсом, среди которых — «глорификация нацизма», «продажа молдавской армии Румынии», «брошенные на улицу учителя» и другие.

Константин Хайретдинов, Stopfals.md