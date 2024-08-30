Нику Цэрнэ, актер, исполнитель и директор театра: Европа для меня — это справедливая судебная система и инвестиции в образование

Нику Цэрнэ — музыкальный исполнитель, актер и директор Центра искусств и культуры Ginta Latină в Кишиневе, где он уже несколько лет развивает и продвигает проект Teatrul Fără Nume.

«Искусство и культура могут стать связью между Молдовой и остальной Европой, способствуя культурным обменам и межкультурному диалогу. Таким образом, мы сможем построить будущее, в котором наша культурная идентичность будет гармонично сочетаться с европейскими ценностями и возможностями», — подчеркивает режиссер.

В своей деятельности Нику Цэрнэ стремится к развитию и поддержке искусства и культуры, поскольку твердо уверен, что эти важные факторы составляют основу современного общества.

«Европа для меня — это прозрачная и справедливая судебная система, инвестиции в образование и развитие навыков у молодого поколения и, конечно же, лучшее будущее для нашего искусства и культуры — благодаря инвестициям, новым экономическим и социальным возможностям, привлечению туристов и продвижению наших талантов на европейской сцене», — говорит Нику Цэрнэ.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://fb.watch/ucm_fDsLgi/