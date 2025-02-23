Мошенники, которые предлагают заработать или вернуть деньги… украденные мошенниками

В 2025 году в соцсетях продолжает появляться большое количество рекламы с мошенническими схемами. В них предлагают заработать на инвестициях, трейдинге, получить приз, вернуть украденные деньги, и другое. Мы проанализировали рекламу в сети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta. В этом материале мы расскажем, как выглядит реклама мошенников, как действуют их схемы и дадим несколько советов как не стать их жертвой.

Популярные схемы: предложения заработка

Самой продвигаемой остается реклама с предложением быстрого и легкого заработка. Мы обнаружили десятки таких публикаций. В некоторых, мошенники используют поддельные видео (deepfake) с изображением известных в Молдове людей, как, например, они сделали с бывшим премьер-министром Ионом Стурза и журналисткой Марианой Рацэ.

На фейковом видео, которые были создано при помощи специальных сервисов на базе искусственного интеллекта, предлагают заработать на инвестициях. Подделываются не только изображения, но и голоса, с тем чтобы они были похожи на голоса реальных людей. Хотя в других случаях, видео делают без использования голоса, как например здесь или здесь.

Также активно рекламируют предложения с якобы заработком на банковской платформе.

Мошенники предлагают вернуть деньги, украденные мошенниками

Очень много рекламы, в которой якобы юридические компании, частные агентства или некая «киберполиция» предлагают вернуть деньги, которые были украдены мошенниками. Примеры можно посмотреть здесь и здесь.

В одних случаях, используется видео, иногда реальное, с кадрами задержания людей полицией или спецслужбами. Однако мошенники сопровождают это изображения комментариями о том, что якобы задерживают мошенников, и можно вернуть украденные деньги.

Подобные видео могут сопровождаться любым видеорядом. Главное — это комментарий, который пишут мошенники и ссылка на сайт мошенников. Кроме видео, они также используют и разные фотоколлажи.

Под публикациями как правило боты (виртуальный робот или искусственный интеллект) оставляют комментарии, в которых хвалят ту или иную организацию за то, что им «вернули деньги».

Предложение получить приз или дешевый товар

Часто появляется и реклама, в которой сообщают, например, что в аэропорту объявили «распродажу невостребованного или арестованного багажа». О таких случаях мошенничества писал и портал Stopfals.md.

На эту тему также появлялись отдельные посты со страниц ботов, с хвалебными текстами, к примеру, такого содержания: «Моя подруга, которая работает в Shein, рассказала мне, что многие люди не знают: заполнив короткую анкету, можно получить коробку с тестовыми товарами. Сейчас, из-за ликвидации предыдущей коллекции, полная коробка одежды стоит всего 39 леев. Я уже попробовала и получила свою коробку (фото прилагается)! Вот ссылка, где я заполняла анкету: https://tinyurl.com/SheinBoxgfr. Это занимает всего 30 секунд, поторопитесь — предложение ограничено! Поделитесь этим сообщением с друзьями».

Посмотреть такие посты можно здесь и здесь.

Или, например реклама с якобы розыгрышем автомобиля марки KIA. С фейковой страницы якобы дилера этой компании предлагали в комментариях указать свои данные, чтобы поучаствовать в розыгрыше.

В похожей по стилю рекламе предлагали купить безлимитные проездные билеты на общественный транспорт всего по 39 леев. Также как и в публикациях про утерянный багаж, посты комментировали боты, оставляя хвалебные отзывы.

Как выглядят страницы мошенников, которые дают рекламу

В большинстве случаев, страницы с которых публикуют рекламу мошенников, созданы недавно, и они часто обновляются, потому что на них часто жалуются и аккаунты блокируют.

Во многих случаях, на странице указана несоответствующая названию деятельность. К примеру, аккаунт с названием «Разведывательное управление Министерства обороны» занимается «историей и философией».

Страницы, с которых давали рекламу, в частности, про «заработок» с банком MAIB и Ионом Стурза созданы и администрируются не из Молдовы. В первом случае, это Вьетнам и США, во втором – Украина, Бангладеш и Вьетнам.

Как устроены схемы мошенников

В случае с заработком и предложением вернуть деньги, схемы работает практически одинаково. Человек увидел рекламу и перешёл по ссылке, которая ведёт на сайт мошенников. Далее его просят пройти короткий опрос, после чего оставить свои контактные данные, главное – это номер телефона.

После этого мошенники звонят жертве и представляясь сотрудниками тех или иных организаций узнают, есть ли у жертвы банковская карта. Дальше мошенники предложат жертве вложить деньги, к примеру, в инвестиции, и указать полные данные своей банковской карты, куда якобы будет приходить прибыль со сделок. Жертву пробуют уговорить самостоятельно вложить средства, обещая большие заработки. Если человек не имеет большой суммы, тогда мошенники просто воруют деньги с его банковской карты. В случае с «возвратом средств», человека также попросят указать данные карты, якобы для того, чтобы туда вернуть средства. Потом деньги с карты воруют.

Полицейская статистика за 2024 год

Ранее пресс-служба Национального следственного инспектората Генерального инспектората полиции (ГИП) сообщила порталу Stopfals.md, что случаи интернет-преступлений участились в последние годы.

Так, в 2024 году было зарегистрировано около 1000 преступлений и случаев мошенничества в онлайн-среде, в 2023 году было зарегистрировано примерно 924 случая, а в 2022 году – 668 случаев. ГИП уточнил, что «прилагает все усилия для борьбы с этими явлениями, посредством как специализированных, так и территориальных подразделений», и, что очень важно, «в сотрудничестве со всеми коммерческими банками, Национальным банком Молдовы, а также частными компаниями финансового сектора».

Наказания за совершение подобных преступлений варьируются от 2 до 15 лет лишения свободы, в зависимости от статьи или части Уголовного кодекса, под которые они подпадают, численности задействованных лиц, причиненного ущерба и от других обстоятельств.

Советы, как не стать жертвой интернет-мошенников

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, Генеральный инспекторат полиции рекомендует соблюдать следующие рекомендации:

– Посещайте только те сайты, которые вы знаете или с которыми ранее взаимодействовали, будьте внимательны к названиям сайтов;

– Не раскрывайте никому (даже сотрудникам банка) свои личные данные или данные вашей банковской карты, включая код безопасности, полученный по SMS;

– Не доверяйте свою карту третьим лицам, не оставляйте банковскую карту на виду и не позволяйте незнакомцам фотографировать или переписывать данные вашей карты;

– Не переводите деньги неизвестным лицам и не передавайте средства кому-либо через неизвестных третьих лиц;

– Не сообщайте никому коды безопасности, полученные из социальных сетей или приложений для обмена мгновенными сообщениями (Facebook, Vk.com, Odnoklassniki, WhatsApp, Viber, Telegram и др.);

– Не открывайте рекламные объявления о получении доходов посредством инвестиционных вкладов;

– Ежемесячно проверяйте выписку с банковского счета, и если появятся подозрительные операции, немедленно звоните в банк;

– Если вы попались в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и отделение банка.

Константин Хайретдинов, Stopfals.md