Мариана Рацэ, журналист-расследователь: Европа для меня — это соблюдение свободы слова

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Мариана Рацэ — журналист-расследователь и телеведущая с более чем 20-летним опытом работы. Журналистка подчеркивает, что в своей ежедневной работе она стремится предоставлять гражданам в Молдове и диаспоре достоверную информацию из проверенных источников.

«Я бы хотела, чтобы в Республике Молдова было как можно больше беспристрастных журналистов. Граждане имеют право знать правду о том, что происходит в стране и за рубежом. Они заслуживают прозрачной коммуникации в областях национального значения».

Мариана Рацэ отмечает, что европейский путь Молдовы обеспечит стране процветающее будущее и лучшее качество жизни.

«Европа для меня означает соблюдение свободы слова, свободу выражения мнения — это так необходимо для развития демократической страны и ее процветающего будущего».

Обращение журналистки Марианы Рацэ можно посмотреть здесь:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1148770419686022/


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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