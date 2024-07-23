Мариана Рацэ, журналист-расследователь: Европа для меня — это соблюдение свободы слова

Мариана Рацэ — журналист-расследователь и телеведущая с более чем 20-летним опытом работы. Журналистка подчеркивает, что в своей ежедневной работе она стремится предоставлять гражданам в Молдове и диаспоре достоверную информацию из проверенных источников.

«Я бы хотела, чтобы в Республике Молдова было как можно больше беспристрастных журналистов. Граждане имеют право знать правду о том, что происходит в стране и за рубежом. Они заслуживают прозрачной коммуникации в областях национального значения».

Мариана Рацэ отмечает, что европейский путь Молдовы обеспечит стране процветающее будущее и лучшее качество жизни.

«Европа для меня означает соблюдение свободы слова, свободу выражения мнения — это так необходимо для развития демократической страны и ее процветающего будущего».

Обращение журналистки Марианы Рацэ можно посмотреть здесь:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1148770419686022/