Кредиты 100% онлайн в приложении Microinvest! Узнай, какие новые функции доступны / PUBLICITATE

Все больше пользователей смартфонов в Молдове предпочитают управлять своими финансами онлайн. Это вдохновило нас запустить приложение Microinvest, чтобы быть еще ближе к трудолюбивым людям. С сентября этого года, наши клиенты могут безопасно получать и управлять своими кредитами дистанционно, прямо со смартфона. Теперь больше не нужно посещать офис или звонить в колл-центр, чтобы узнать дату платежа или проверить транзакции. Все это можно сделать, не выходя из дома, прямо в телефоне. Более того, в приложении Microinvest ты можешь оформить кредиты 100% онлайн. Звучит здорово, правда?

Давай мы тебе расскажем, как приложение Microinvest эволюционировало за 3 месяца с момента запуска и какие новые функции предлагает нашим клиентам.

Более 18 500 пользователей скачали приложение Microinvest!

Упрощение процессов и прямой доступ к персонализированным услугам – это важные шаги в преобразовании взаимодействия клиентов с нашими финансовыми услугами. Таким образом, адаптация к потребностям клиентов в цифровую эпоху стала необходимостью. Преимущества нового цифрового инструмента от Microinvest многочисленны: от подачи заявки на кредит дистанционно до отслеживания статуса заявок, активных кредитов, истории платежей и оформления документов онлайн.

«Создание мобильного приложения стало не просто технологическим шагом, а настоящей трансформацией для нашей компании. Мы начали этот проект с чёткой целью: сделать взаимодействие с нашими клиентами максимально простым и интуитивным. Помимо разработки приложения, мы автоматизировали ряд внутренних процессов, что позволяет нам теперь принимать решения значительно быстрее. Таким образом, наши клиенты получают не только удобное приложение, но и надёжного партнёра, который всегда рядом, предлагая быстрые и персонализированные решения. Это лишь начало пути к полной цифровизации», – Татьяна, Руководитель Отдела Управления Проектами.

Люди ищут быстрые, доступные и эффективные решения, и приложение Microinvest было создано, чтобы отвечать этим требованиям. Таким образом, клиенты экономят время и могут управлять своими кредитами, не выходя из дома. Будь то кредит для бизнеса, ремонта или личных нужд, в нашем мобильном приложении ты можешь подать заявку быстро и удобно.

«Клиенты Microinvest имеют постоянный доступ прямо со своего мобильного телефона к информации о действующих кредитах, полностью цифровому процессу оформления, мгновенной и эффективной поддержке клиентов, а также доступ к самым новым предложениям и продуктам. Если раньше клиентам нужно было звонить нам или приходить в офис, сегодня всю информацию о кредитах можно узнать прямо в телефоне. Более того, они могут подать заявку на кредит в любое удобное время и получить деньги на счет. Мы рады слышать, что приложение значительно улучшает кредитный опыт наших клиентов, экономя их время», – Василе, Менеджер Вспомогательного Офиса Кишинёв – Скулень.

Приложение Microinvest расширит свои функциональные возможности и для бизнес-клиентов

Чтобы идти в ногу с последними тенденциями, приложение Microinvest постоянно модернизируется. Планируется внедрение новых функций, которые сделают процесс кредитования еще проще как для физических, так и для юридических лиц.

«Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store любому пользователю, а регистрация осуществляется с использованием номера телефона. На данный момент 100% онлайн-кредиты доступны только для физических лиц, но мы на этом не останавливаемся. Мы планируем расширить функционал и для юридических лиц, предоставив им быстрый и удобный доступ к финансовым услугам без необходимости физического визита. Кроме того, мы готовимся к интеграции системы MIA, которая позволит оплачивать кредиты без комиссий. Также в ближайших планах – внедрение мгновенных зачислений, что позволит клиенту получить кредит – от подачи заявки до поступления средств на счет – всего за несколько минут. Мы стремимся сделать наше приложение полноценным цифровым консультантом, предлагающим персонализированные рекомендации и быстрые ответы на все вопросы наших клиентов», – Ана, Координатор Цифровых Продуктов.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.