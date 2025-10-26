В сети распространяют фейк о «гниющих яблоках» в молдавских садах

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видно, как яблоки лежат на земле в садах, и утверждается, что яблоки никому не нужны и гниют, а фермеры бьют тревогу. На самом деле, это фейк: фермеры используют эти яблоки, в том числе, для производства сока. Ранее такой же фейк распространял Игорь Додон в преддверии парламентских выборов в Р. Молдова.

Как и кто распространяет фейк о «гниющих яблоках»

На одном из видео, опубликованном Telegraph Moldova на своей странице в Facebook, а также в Telegram, автором видео указана Елена Коваленко.

К видео Telegraph Moldova приписал текст: «Пусть кто-нибудь срочно отправит Катлабугу на север страны, чтобы она объяснила, что это — новый способ хранения яблок перед экспортом в Европейский союз. Вероятно, так они наполняются позитивной энергией молдавской земли, после чего их укладывают в ящики и отправляют прямо в Брюссель».

В комментариях к видео пользователи в числе прочего писали, что вот так «Молдова идёт в Европу», «довели страну до предела» и т.д. А тех, кто писал, что яблоки используют для производства сока Telegraph Moldova называли «троллями».

Комментарии к публикации Telegraph Moldova в Facebook

Кроме этого канала, похожие видео о «брошенных» и «никому не нужных» яблоках также появились на странице в Facebook Молдавские Ведомости и в Telegram-канале WTF Moldova?! В некоторых публикациях утверждается, что «яблоки гниют на полях, а фермеры бьют тревогу», и всё это происходит после «разрыва торговых связей с РФ».

Автор видео и владельцы сада отрицают, что яблоки были брошены

Мы связались с журналисткой Еленой Коваленко — автором видео, которое переопубликовало Telegraph Moldova. Она рассказала, что съёмка велась возле села Старые Каракушаны в Бричанском районе. Однако она не утверждала, что яблоки кто-то бросил: ироничный текст полностью придумал Telegraph Moldova.

Мы также связались с примаром села Старые Каракушаны Виктором Желагой. По его словам, информация о том, что люди бросают в садах продукцию, — это фейк. Он отметил, что когда-то сам владел садами и знает, как устроен этот процесс.

– Красивые яблоки собирают на продажу или помещают в холодильники для хранения, а те, что побитые или выглядят хуже, отправляют на сок. Есть разные причины, почему их не собрали до сих пор. В этом году были сильные дожди, поэтому сбор урожая немного задержался. Бывает, что яблоки собирают даже в ноябре. Только у нас в селе есть два пункта приема яблок. Когда-то у меня был свой сад, и я могу ответственно сказать, что неправда, будто яблоки просто так бросают, – рассказал примар.

Мы также пообщались с одним из владельцев яблочных садов в селе Старые Каракушаны, где было снято видео. Аграрий попросил не указывать его имя, но подтвердил, что яблоки никто не бросал и что их используют для производства сока. Более презентабельные яблоки продают как в Молдове, так и отправляют на экспорт. Он отметил, что не без проблем, но в целом яблоки постепенно продаются и утверждения, будто их не принимают и их некому продать, — неправда.

Портал Stopfals.md неоднократно обращал внимание на фейковые или манипуляционные публикации Telegraph Moldova и WTF Moldova — например, о легализации наркотиков в Молдове, ликвидации сельскохозяйственных колледжей, о том, что ЦИК разрешила странам ЕС вмешиваться в выборы в Молдове, что украинские пограничники открыли огонь по молдавским рыбакам, власти согласились продать земельные участки американской компании BlackRock и другие.

Страница в сети Facebook Молдавские Ведомости принадлежит одноименному сайту, который вошел в топ сайтов, распространявших самое большое количество фейков и манипуляций в 2023 году. Этот ресурс продолжает дезинформировать, вот несколько примеров: Франция будет экспортировать заключенных в Молдову; на дипломатическую должность могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Республики Молдова; самолеты F-16, предоставленные Украине, будут использовать территорию Р. Молдова для боевых операций против России; правительство закрывает школы-интернаты и выбрасывает сирот на улицу и др.

О «выброшенных яблоках» перед выборами заявлял и Игорь Додон

21 сентября, в преддверии парламентских выборов в Молдове, лидер Партии социалистов Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook видео, где утверждал, что в Сороках фермер якобы выбросил яблоки, так как ему нечего с ними делать. На видео он также обвинил власти в сложившейся ситуации. Однако впоследствии выяснилось, что яблоки не были выброшены.

На заявление Додона отреагировала министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Людмила Катлабуга. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеоответ, в котором пообщалась с владельцем сада, где были сняты кадры Додона. Оказалось, что аграрий сложил яблоки для последующей транспортировки на завод по производству сока. Он добавил, что после видео Додона у него возникли проблемы, поскольку тот утверждал, будто яблоки просто выбросили и никому не нужны.

Константин Хайретдинов, Stopfals.md


