Un raport al Consiliului Europei, folosit pentru manipularea opiniei publice

nMai multe site-uri și canale de social media au distorsionat conținutul unui raport al Consiliului Europei (CE) privind autonomia locală în R. Moldova, transformând un document echilibrat într-un mesaj fals de critică dură la adresa autorităților moldovene.

Este vorba despre raportul de monitorizare privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale de către R. Moldova, prezentat la Strasbourg joi, 30 octombrie, de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

În aceeași zi, site-ul telegraph.md a publicat o știre intitulată „Consiliul Europei a criticat Republica Moldova pentru slaba autonomie locală și birocrația excesivă”, în care a scos în evidență aspectele negative din raport.

Știrea, ștearsă între timp de pe telegraph.md, a fost preluată de site-uri ca alerta.md și vesti24.md, care au distribuit informația și pe rețelele de socializare.

Informații exclusiv negative din știre au fost preluate de unele canale de Telegram („Первый в Молдове” Новости, WTF Moldova?!, Molva și Gagauznews) vizate în mai multe articole ale Stopfals.md. Toate aceste surse au omis complet aspectele pozitive menționate în raport. „Vor asculta cei din PAS, care vor să preia controlul asupra țării, inclusiv să lipsească Găgăuzia de autonomie? Întrebarea e retorică” (în original: «Но послушаются ли PASовцы, которые так активно хотят взять под свой контроль всю страну, в том числе лишив Гагаузию автономии? Вопрос риторический»), a comentat canalul WTF Moldova?!, iar Gagauznews a scris că CE „a învinuit guvernarea Moldovei” (în original: «обвинил власти Молдовы»).

Spre deosebire de aceste surse, sursele media care au reflectat subiectul într-un mod echilibrat (printre care agora.md și moldova1.md) s-au referit atât la aspectele negative, cât și la cele pozitive, dar și la recomandările făcute autorităților de la Chișinău.

Ce conține, de fapt, raportul Consiliului Europei

Comunicatul oficial al instituției europene, intitulat „Congresul Consiliului Europei face apel pentru continuarea agendei de reforme pentru consolidarea democrației locale în Republica Moldova” (în original: „Council of Europe Congress calls on the Republic of Moldova to pursue its reform agenda to strengthen local democracy”), începe cu încurajarea autorităților moldovene de a continua implementarea reformelor în domeniu. Textul continuă cu exprimarea satisfacției de către raportori privind „progresele înregistrate în implementarea recomandării anterioare a Congresului” (în original: „noted with satisfaction the progress made in implementing the previous Congress recommendation”). După enumerarea câtorva aspecte pozitive, comunicatul Congresului Autorităților Locale și Regionale CE conține „mai multe motive de îngrijorare cu privire la deficiențele structurale și funcționale ale autonomiei locale” (în original: „several matters of concern regarding the structural and functional weaknesses of local self-government”). Ultima parte a comunicatului este dedicată recomandărilor pentru autorități.

Captură ecran, comunicatul oficial de pe site-ul CE

Cum au manipulat propagandiștii opinia publică

Comunicatul CE nu critică și nu acuză Republica Moldova sau guvernul actual, ci are o tonalitate neutră. Raportorii recunosc progresele, enumeră carențele și oferă recomandări pentru îmbunătățirea autonomiei locale.

Știrile publicate de telegraph.md, alerta.md și vesti24.md, deși s-au referit și la unele aspecte pozitive din raport, s-au axat pe aspectele negative. Canalele de Telegram însă au mers și mai departe, manipulând că CE „a învinuit guvernarea” sau adăugând subiecte inexistente, așa ca „anularea autonomiei găgăuze” de către autoritățile R. Moldova, chiar dacă cele din urmă nu au exprimat această intenție nici la nivel declarativ și nici la cel legislativ.

Printre tehnicile de manipulare folosite se numără schimbarea tonului documentului (raportul a fost prezentat ca o critică sau chiar condamnare), omiterea de informații importante (au fost eliminate referirile la progresele recunoscute de CE) sau exagerarea criticilor (prin formulări ca „Consiliul Europei a învinuit guvernarea”).

Stopfals.md a atenționat în repetate rânduri asupra dezinformărilor promovate de canalele de Telegram „Первый в Молдове” Новости, WTF Moldova?!, Molva și Gagauznews, dar și de site-ul telegraph.md. Detalii AICI.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md