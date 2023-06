Un miliardar și-a salvat viața refuzând să meargă cu fiul său în expediția cu Titan

Timp de un an, Stockton Rush, directorul companiei OceanGate, a încercat să-l convingă pe investitorul din Las Vegas, Jay Bloom, să cumpere bilete pentru o călătorie cu submersibilul Titan. Bloom a refuzat să meargă cu fiul lui să viziteze epava din adâncuri a Titanicului. Cele două locuri disponibile după refuzul lui au fost cumpărate de magnatul pakistanez Shahzada Dawood și fiul lui, Suleman, notează DIGI24.

Fiul lui Bloom, Sean, care acum are 20 de ani, a fost mereu fascinat de naufragiul Titanicului. Cu cât a citit mai multe despre submersibilul Titan, cu atât Bloom și-a pus mai multe întrebări privind siguranța călătoriei. La sfârșitul lunii martie, Rush l-a contactat din nou pe Jay Bloom pentru a-l întreba dacă dorește să rezerve locuri – iar o lună mai târziu, antreprenorul a oferit „prețuri de ultimă oră” de 150.000 de dolari de persoană. Bloom a refuzat politicos în ultimul moment ocazia de a se alătura pasagerilor pentru expediția în ocean.

Așadar, a spus Bloom, cele două locuri disponibile la bord au revenit magnatului de origine pakistaneză Shahzada Dawood și fiului său, Suleman – care au murit, împreună cu Rush și alte două persoane, în această săptămână, după implozia submersibilului Titan. După moartea actorului Tren William, care i-a fost bun prieten, Jay Bloom a realizat ce contează cu adevărat în viață. „De fiecare dată când văd o fotografie a acelui om de afaceri pakistanez și a fiului său în vârstă de 19 ani, mă gândesc cât de ușor am fi putut fi eu și fiul meu de 20 de ani în locul lui, dacă așa ar fi vrut Dumnezeu”, a spus Bloom. Joi, după ce Garda de Coastă a SUA a anunțat că a localizat bucăți din Titan pe fundul oceanului, Bloom a postat pe Facebook mai multe mesaje cu discuția pe care a avut-o cu Stockton Rush de la începutul acestui an și în care Rush susținea că această călătorie nu este periculoasă. „Deși există, evident, riscuri, dar este mult mai sigur decât zborul cu un elicopter sau chiar să faci scufundări”, scria Rush într-un mesaj. Bloom, care are o licență privată pentru elicopter, nu a fost convins. Era deosebit de îngrijorat de materialele și piesele pe care Stockton le folosise pentru submersibil. „Cu cât am aflat mai multe despre ce se întâmplă cu operațiunea lui Stockton, cu atât eram mai îngrijorat”, a spus el. Guillermo Söhnlein, care a co-fondat OceanGate împreună cu Rush în 2009, a spus că Rush era „foarte conștient” de pericolele explorării adâncimii oceanului, dar că respingea ideea că era ceva riscant. Întrebările legate de siguranță submersibilului Titan au fost ridicate încă din 2018, atât de experții din industrie, cât și de un fost angajat al companiei lui Rush. Bloom a spus însă că încrederea directorului OceanGate era de neclintit. „A fost visul lui. Era un om bun, mi-a plăcut foarte mult de el și cred că a avut intenții bune”, a conchis Bloom.

sursa: DIGI24