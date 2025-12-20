Topul salariilor din UE: România a depășit Italia la puterea de cumpărare

În UE, salariul mediu anual pe angajat este de 39.808 euro și variază de la 15.387 euro în Bulgaria, la 82.969 EUR în Luxemburg, adică de 5,4 ori mai mult, notează it.euronews.com

România se află pe ultimele locuri în acest clasament, însă depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Polonia și Lituania se află la mică distanță de România, potrivit datelor Eurostat, scrie g4media.ro

Pe lângă Luxemburg, media depășește 50.000 EUR în alte cinci țări: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania.

În multe țări, o proporție semnificativă din populație lucrează cu normă parțială, deși Eurostat ajustează datele pentru a indica media dacă toată lumea ar avea un loc de muncă cu normă întreagă.

Cifrele arată că salariile sunt, în general, mai mari în Europa de Vest și de Nord și mai mici în Europa de Est și de Sud-Est.

Giulia De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii (OIM), subliniază că structura economică și productivitatea țărilor sunt un factor cheie în diferențele dintre state. „O productivitate mai mare permite țărilor să susțină salarii mai mari”, a declarat el pentru Euronews Business.

Lazzari observă că țările cu o pondere mai mare a sectoarelor cu valoare adăugată mai mare, precum finanțele, IT și producția avansată, tind să aibă salarii mai mari decât cele în care ocuparea forței de muncă este concentrată în sectoare cu valoare adăugată redusă. Acestea din urmă includ agricultura, textilele și serviciile de bază.

„Prezența și puterea sindicatelor, amploarea și profunzimea negocierilor colective, precum și nivelul salariului minim legal au, de asemenea, un impact semnificativ asupra salariilor”, adaugă el.

Agnieszka Piasna, cercetătoare principală la Institutul Sindical European (ETUI), explică faptul că nivelurile scăzute de sindicalizare și ratele mai ridicate ale șomajului tind să slăbească puterea de negociere a lucrătorilor.

„Acest lucru este adesea citat ca unul dintre motivele salariilor mici observate în multe țări din Europa Centrală și de Est, care au unele dintre cele mai scăzute rate de sindicalizare din UE”, a declarat el pentru Euronews Business.

Salariile medii la paritatea puterii de cumpărare. România e peste Italia și Spania

Diferența se reduce atunci când se măsoară în unități de putere de cumpărare (UPC), adică luând în considerare diferențele dintre costurile de trai din diferite țări.

O unitate UPC permite, în teorie, achiziționarea aceleiași cantități de bunuri și servicii în fiecare țară. Salariile ajustate pentru normă întreagă variază între 21.644 în Grecia și 55.051 în Luxemburg. Raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu scade la 2,5.

Pe lângă Luxemburg, țările cu cele mai mari valori sunt Belgia, Danemarca, Germania și Austria, toate cu valori peste 48.500 UPS.

Cele cinci țări aflate la sfârșitul clasamentului sunt Grecia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Estonia, toate cu un nivel sub 28 000 UPS. România se află la acest capitol foarte aproape de media europeană 39.808, față de 36.771, cât este în țara noastră.

Suntem peste țări precum Italia, Portugalia și Croația din acest punct de vedere, potrivit datelor Eurostat.

Lazzari, de la OIM, subliniază că nivelul costului vieții și al prețurilor afectează salariile și, prin urmare, remunerațiile. „Țările cu un nivel mai ridicat al prețurilor de consum tind să aibă salarii nominale mai mari”, afirmă acesta.

Poziția unor țări se modifică semnificativ atunci când se compară valorile exprimate în euro cu cele exprimate în UPS. De exemplu, România urcă de pe locul 22 pe locul 13, cu o performanță mult mai bună, în timp ce Estonia coboară de pe locul 16 pe locul 22 odată ce se iau în considerare diferențele de preț.

Dacă creșterea medie din ultimii cinci ani se menține, salariul mediu în UE se preconizează că va ajunge la 41.600 euro în termeni nominali și la 43.400 de euro în 2026, deși ratele de creștere variază foarte mult de la o țară la alta.