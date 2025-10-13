Toamna în Moldova… Culori, tradiții și roade din fiecare regiune

Odată cu sosirea toamnei, peisajele Moldovei se transformă într-un adevărat spectacol de culori și tradiții, fiecare regiune marcând sezonul bogat prin obiceiuri specifice, legate de recoltă, natură și pregătirea pentru iarnă. Frunzele își schimbă culoarea într-un amestec de galben, roșu și arămiu, iar aerul devine parfumat de mere coapte, dovleci și nuci.

În Nordul țării, în zone precum Bălți, Soroca și Edineț, livezile se umplu de fructe – merele, perele și prunele capătă nuanțe intense sub razele blânde ale soarelui de toamnă. Fructele sunt sortate cu grijă și pregătite pentru conservare, uscare sau transformate în compoturi care vor păstra aroma verii pe timpul iernii. Curțile gospodăriilor sunt decorate cu dovleci, ghinde și frunze uscate, iar focurile de tabără simbolice anunță începutul sezonului rece și al pregătirilor agricole.

În Centrul Moldovei, în localități precum Orhei, Rezina și Strășeni, grădinile sunt adevărate expoziții naturale. Legumele și plantele medicinale, precum varza, morcovii, sfecla, ardeii și usturoiul, sunt culese și depozitate pentru lunile reci. Frunzele adunate devin compost, pregătind solul pentru recolta următoare. În această regiune, toamna este și perioada când gospodăriile își transformă curțile și curțile interioare în spații colorate, pline de simboluri ale recoltei, iar aerul răcoros de dimineață aduce cu sine mirosul dulce al fructelor și legumelor proaspăt culese.

Sudul țării, în zone ca Cahul, Comrat sau Taraclia, păstrează tradiții legate de culesul strugurilor și al nucilor. Toamna aici este sinonimă cu pregătirea vinului tradițional, iar piețele locale se umplu cu dovleci, alune, fructe uscate și alte produse ale pământului. Compoturile și dulcețurile păstrează gustul verii, iar culorile bogate ale fructelor și ale legumelor creează o atmosferă de sărbătoare a roadelor.

În zona de câmpie și stepă, care cuprinde Anenii Noi, Căușeni sau Hîncești, pe câmpuri se desfășoară ultimele lucrări agricole ale sezonului. Grânele, porumbul și fasolea sunt depozitate în hambare, pregătindu-se pentru iarnă. Fânul strâns în această perioadă asigură hrana animalelor, iar festivalurile locale dedicate roadelor transformă recoltele în adevărate expoziții naturale, cu decorațiuni din fructe și legume. Culoarea galbenă a cerealelor, alături de roșul dovlecilor și verdele rădăcinoaselor, colorează peisajele de stepă, oferind o imagine unică a toamnei.

Frunza care cade, fructul care se coace, mirosul pământului reavăn și culorile bogate ale peisajului fac din această perioadă un adevărat spectacol anual.