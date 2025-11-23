Reguli noi la examenele de absolvire din 2026: Direcțiile raionale de învățământ vor putea crea centre de examene pentru absolvenții de gimnaziu

Sesiunea de examene din anul de învățământ 2025-2026 vine cu mai multe elemente noi. Unul dintre acestea este faptul că pentru organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului, Direcțiile raionale/municipale de învățământ vor putea crea centre de examene, în cadrul cărora să fie reuniți candidați din mai multe școli. Decizia a fost luată astăzi de Comisia Națională de Examene și a fost anunțată de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, transmite moldpres.md

Astfel, dacă anul trecut, elevii de clasa a IX-a au susținut probele în instituția în care au învățat, atunci în sesiunea 2025-2026, elevii din unele raioane, ar putea scrie testele în centre de examene, create prin decizia Direcțiilor raionale.

Dan Perciun a explicat că propunerea vine în condițiile în care, la sesiunile precedente de examene, existau situații în care în unele instituții de învățământ la examene participau doar 1-2 copii.

„În acest an, este oferită posibilitatea ca Direcțiile de învățământ să organizeze centre de examene. Or, anul trecut, am avut situații unde doar un elev, doi elevi într-o instituție de învățământ participau la sesiunea de examene. Respectiv în acest an, acele Direcții de învățământ care vor vrea să organizeze centre de examen mai mari și să invite elevii din mai multe instituții să susțină examenul în cadrul acelor centre, vor putea să o facă”, a declarat Dan Perciun, la o conferință de presă.

Șeful de la Educație a accentuat că decizia nu este obligatorie, oportunitatea acesteia urmând a fi stabilită de Direcțiile de învățământ la nivelul fiecărui raion în funcție de realitățile din teren și de capacitatea lor de transport.

„Reiterez că aceasta va fi o decizie a Direcțiilor de învățământ la nivelul fiecărui raion, în funcție de realitățile pe care le văd ei în teren și de capacitatea lor de transport, de oportunitatea deciziei pe care o constată ei. Ministerul nu a stabilit obligativitatea acestei măsuri sau anumiți parametri în care ea trebuit luată. Este o decizie care rămâne la discreția Direcțiilor de învățământ și s-ar putea unele dintre ele să decidă să o aplice și să ne informeze corespunzător”, a explicat ministrul.

Potrivit directoarei Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), Lilia Ivanov, centrele de examene vor fi constituite în funcție de numărul de absolvenți care sunt în raion, căile de acces, infrastructura instituțiilor și amplasarea geografică.

„Pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului, în acest an, ca și în anii precedenți, punem accent pe o organizare eficientă, transparentă și, cel mai important, pe integritate. În acest sens, modificările la regulamentul pentru gimnaziu vizează constituirea centrelor de examene. În anul precedent, elevii au susținut probele în instituția în care au studiat. Am avut 1017 instituții de învățământ. Am învățat și noi lecții pe parcursul acestei sesiuni și, în multitudinea de discuții care le-am avut cu administrațiile instituțiilor de învățământ, cu colegii noștri de la direcțiile raionale/municipale, am introdus această modificare în regulament, prin care, în atribuțiile Comisiei raionale/municipale de examene, va fi constituirea centrelor de examene pentru fiecare raion municipiu”, a afirmat Lilia Ivanov.

Testele scrise de absolvenții de gimnaziu vor fi evaluate centralizat, la fel ca și anul trecut, de către comisii specializate create în municipiul Chișinău. Totodată, rămâne în vigoare și posibilitatea ca elevii să beneficieze de trei încercări de a susține examenul.

O altă modificare introdusă la sesiunea de examene 2025-2026 este faptul că elevii alolingvi vor putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

„Venim cu o noutate foarte bună pentru absolvenții claselor a XII-a din școlile cu predare în limba rusă. În premieră, în 2026, vor avea posibilitatea să fie eliberați de la examenul de bacalaureat la limba română, în condițiile când vor reuși să obțină din timp un certificat de competență lingvistică. Am decis să venim cu acest stimulent, pentru că cunoașterea limbii române, la un nivel avansat, este foarte importantă pentru coeziunea socială. Este critic să avem o societate în care cetățenii se înțeleg reciproc și au un nivel înalt de cunoaștere a limbii române”, a spus Dan Perciun.

În același timp, în premieră în acest an, elevii claselor a IX-a și a XII-a, pot participa la o testare a competențelor digitale, iar cei care vor dori să-și înscrie rezultatul în diplomele de absolvire vor avea posibilitatea să o facă.

Tot astăzi, ministrul Educației a anunțat că programul remedial la Matematică, prin care elevii pot beneficia de ore suplimentare pentru a se pregăti de examene, va continua și în acest an. În plus, numărul de ore va fi majorat pentru unii elevi.

„Acei acei elevi care vor avea nevoie de suport suplimentar, vor putea să-l primească, însă, în acest an, venim cu noutăți bune pentru elevii care au nevoie de cel mai mare suport. Ei vor beneficia de 60 de ore suplimentare, față de 40 de ore standard. Aici ne referim la cei care, la moment, sunt în jurul notelor de 1 și 2. Pentru ei vom oferi 60 de ore de suport, iar pentru cei care sunt mai aproape de pragul de trecere, vom veni cu 40 de ore de suport”, a accentuat Dan Perciun.

Mai mult decât atât, programul remedial va fi extins în acest an, astfel încât absolvenții din școlile alolingve vor putea beneficia de ore suplimentare la Limba și literatura română.

„Noi urmărim două obiective simultan: pe de o parte să avem un examen corect, iar pe de altă parte – să avem cât mai mulți elevi care îl susțin”, a conchis Dan Perciun.

Sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 4-15 iunie 2026, iar examenele de Bacalaureat vor avea loc în intervalul 2-19 iunie 2026.