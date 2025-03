Prietenia în paginile literaturii române la Colegiul Mihai Eminescu din Soroca / GALERIE FOTO

Prietenia este unul dintre cele mai puternice legături care unesc oamenii, dincolo de cuvinte, distanțe sau diferențe. Aceasta a fost tema unei activități extracurriculare desfășurate la Colegiul Mihai Eminescu din Soroca, unde prietenia se conturează în literatură și cum se reflectă în viața noastră de zi cu zi.

Literatura, prin poveștile ei nemuritoare, ne oferă lecții despre loialitate, sacrificiu și sprijin reciproc, iar noi am avut șansa de a explora aceste aspecte prin patru opere românești marcante: Harap-Alb de Ion Creangă, Frunze de dor de Ion Druță, Frații Jderi de Mihail Sadoveanu și Adolescentul miop de Mircea Eliade.

Am analizat personajele, descoperind legăturile dintre ele și rolul prieteniei în evoluția lor. Am argumentat importanța acestei legături, identificând momente-cheie din opere care demonstrează sprijinul, loialitatea și sacrificiul dintre prieteni. Am aplicat prietenia în contexte diferite, comparând relațiile literare cu cele din viața reală. O altă provocare a fost redactarea unei scrisori de mulțumire către unul dintre personaje, un exercițiu de empatie și creativitate prin care am încercat să le înțelegem mai bine trăirile. În plus, am descifrat propoziții despre prietenie, reflectând asupra înțelesurilor mai profunde ale acestui sentiment.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Corina Perdinschii