Povestea celebrei Instagram: cum o aplicație gândită pentru check-in a devenit rețeaua obsesiei pentru fotografie

Systrom a absolvit „management science & engineering”, iar Krieger s-a specializat în „symbolic systems”, o disciplină interdisciplinară care combină informatica, psihologia și lingvistica.

Înainte de a crea Instagram, Systrom a lucrat la Google, participând la dezvoltarea unor produse importante precum Gmail și Google Calendar. Experiența acumulată acolo i-a oferit o perspectivă valoroasă asupra modului în care funcționează serviciile online la scară globală.

Ulterior, el s-a alăturat startup-ului Nextstop, o companie de recomandări locale, care avea să fie cumpărată de Facebook în 2010. Această tranzacție i-a oferit resursele și contextul potrivit pentru a-și urma propriul proiect.

Mike Krieger, originar din Brazilia, emigrase în Statele Unite pentru studii. El a devenit arhitectul tehnic al aplicației, responsabil pentru optimizări, stabilitate și dezvoltarea rapidă a platformei în primii ani. Fără contribuția lui, Instagram nu ar fi putut face față creșterii explozive de utilizatori.

De la Burbn la Instagram: momentul decisiv

Povestea începe, paradoxal, cu o nemulțumire. În timpul unei vacanțe în Mexic, Kevin Systrom a observat că fotografiile realizate cu telefonul său iPhone 4 nu erau suficient de bune pentru a fi distribuite online. Într-o epocă în care camerele telefoanelor erau încă modeste, această problemă era comună.

Soluția sa a fost crearea unui filtru digital care să îmbunătățească instant imaginile. Astfel a apărut X-Pro II — un efect care există și astăzi în aplicație. Filtrul a fost integrat într-o aplicație numită Burbn, inițial concepută ca o platformă de check-in și socializare, inspirată de serviciile de localizare populare la acea vreme.

Totuși, Systrom și Krieger au observat rapid că utilizatorii foloseau aplicația aproape exclusiv pentru fotografii. În loc să insiste pe ideea inițială, au luat o decizie strategică crucială: au eliminat funcțiile inutile și au păstrat doar componenta foto. Așa s-a născut Instagram, o aplicație simplă, intuitivă și extrem de atractivă, lansată pentru iOS în 2010.

O creștere fulminantă fără precedent

Succesul a fost instantaneu. În doar două luni de la lansare, Instagram a atins un milion de utilizatori — o performanță rară chiar și pentru startup-urile din Silicon Valley.

Motivul principal al acestei creșteri a fost simplitatea. Spre deosebire de alte rețele sociale, Instagram oferea o experiență clară: fă o poză, aplică un filtru, publică. Fără meniuri complicate, fără opțiuni confuze.

În plus, aplicația a permis distribuirea fotografiilor pe alte platforme precum Facebook, Twitter sau Tumblr, amplificându-și astfel vizibilitatea. Fiecare utilizator devenea, involuntar, un promotor al aplicației.

Mike Krieger s-a ocupat de optimizarea tehnică pentru a face față numărului uriaș de utilizatori noi, iar ulterior echipa a fost extinsă cu programatori și specialiști în design. Actualizările constante — noi filtre, funcții video, Stories, Reels — au menținut interesul publicului și au transformat aplicația într-un ecosistem complet.

Prima fotografie și momentul „oului” viral

Prima imagine încărcată pe Instagram aparține lui Kevin Systrom și datează din 16 iulie 2010. Fotografia surprindea un câine și piciorul iubitei sale — un cadru banal, dar istoric. Imaginea a fost editată cu filtrul X-Pro II, demonstrând încă de la început direcția platformei.

Ani mai târziu, o altă fotografie aparent banală avea să facă istorie: imaginea unui ou postată de contul @world_record_egg. Scopul era simplu — depășirea recordului de like-uri deținut de Kylie Jenner (18 milioane de aprecieri).

Rezultatul a fost spectaculos: peste 60 de milioane de aprecieri. Episodul a demonstrat nu doar puterea viralității, ci și faptul că pe Instagram conținutul simplu poate depăși cele mai elaborate producții.

În prezent, fotografia de pe Instagram cu cele mai multe like-uri din toate timpurile este cea postată de Lionel Messi pe 18 decembrie 2022, în care ridică trofeul Cupei Mondiale, câștigată în Qatar. Aceasta a depășit 74 de milioane de aprecieri până la începutul anului 2026, devenind cea mai populară postare de pe platformă.

Instagram ca afacere globală

În timp, Instagram s-a transformat într-un instrument major de monetizare . Influencerii, brandurile și celebritățile au descoperit că pot câștiga sume uriașe prin postări sponsorizate.

Cel mai cunoscut exemplu este Cristiano Ronaldo, care are peste 600 de milioane de urmăritori. Potrivit analizelor industriei, el câștigă aproximativ 2,4 milioane de dolari pentru o singură postare sponsorizată, mai mult decât orice alt influencer de pe platformă.

Puterea sa a fost demonstrată spectaculos în 2021, când a mutat două sticle de Coca-Cola în timpul unei conferințe de presă și a încurajat consumul de apă. Valoarea de piață a companiei a scăzut imediat cu aproximativ 4 miliarde de dolari. Gestul a evidențiat influența enormă pe care o pot avea vedetele asupra comportamentului publicului.

Alte personalități cu câștiguri uriașe includ:

Lionel Messi

Selena Gomez

Dwayne Johnson

Kim Kardashian

Kylie Jenner

Fiecare dintre aceștia primește milioane de dolari pentru o singură colaborare, transformând Instagram într-o platformă centrală a marketingului global.

Influencerii și fenomenul din România

Nici România nu face excepție . Instagram a devenit un instrument esențial pentru vedete, artiști și creatori de conținut locali. În topul popularității se află nume precum Antonia, Delia și Dorian Popa, care colaborează frecvent cu branduri și au comunități uriașe de urmăritori.

Pentru mulți tineri, statutul de influencer a devenit o aspirație profesională. Platforma oferă oportunități reale de câștig, dar și presiunea constantă de a produce conținut atractiv și de a menține o imagine perfectă.

De ce Instagram a schimbat modul în care vedem lumea

Succesul aplicației nu se datorează doar tehnologiei, ci și modului în care exploatează nevoile psihologice umane: dorința de validare, comparația socială și nevoia de apartenență.

Fotografiile atent editate creează o realitate idealizată, în care vacanțele sunt perfecte, corpurile sunt impecabile, iar viața pare lipsită de probleme. Această estetică a influențat moda, turismul, designul interior și chiar arhitectura — multe spații publice sunt concepute astăzi pentru a fi „instagramabile”.

În același timp, platforma a democratizat celebritatea. O persoană obișnuită poate deveni celebră peste noapte dacă o postare devine virală.

De la aplicație la fenomen cultural

Povestea Instagram este, în esență, povestea internetului modern: o idee simplă, perfecționată constant, care ajunge să schimbe comportamentele la scară globală.

De la un filtru creat din frustrarea unei fotografii nereușite până la o platformă cu miliarde de utilizatori, drumul parcurs de aplicație este spectaculos. Kevin Systrom și Mike Krieger nu au inventat doar o rețea socială — au creat un nou limbaj vizual al epocii digitale.

Astăzi, Instagram este simultan album foto, scenă publică, magazin online, platformă media și instrument de influență. Indiferent dacă îl folosim pentru a păstra amintiri, pentru divertisment sau pentru afaceri, aplicația a devenit o parte integrantă a vieții cotidiene.

Iar dacă tendințele actuale continuă, este foarte probabil ca obsesia globală pentru imagine să devină și mai puternică în anii următori.