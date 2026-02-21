Peste 2.000 de kilograme de biscuiți neconformi au fost retrași din comerț

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie.

Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materia primă – ulei de palmier – care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară.

Uleiul de palmier utilizat conținea un nivel depășit de contaminanți de tip 3-MCPD (Suma dintre 3-monoclorpropandiol și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD).

Pentru a garanta siguranța cetățenilor, ANSA a dispus următoarele măsuri: Loturile de biscuiți au fost interzise și retrase din comerț; La decizia agentului economic și sub supravegherea strictă a inspectorilor Agenției, întreaga cantitate de 2439,4 kg a fost direcționată spre utilizare condiționată (hrană pentru animale), sub supravegherea inspectorilor și în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Operatorul economic a fost sancționat contravențional și a primit prescripții clare pentru remedierea deficiențelor constatate.

ANSA reiterează. Utilizarea materiei prime cu depășire de contaminanți în procesul de producere a alimentelor, nu este permisă, iar operatorii din domeniul alimentar au obligația de a asigura conformitatea și siguranța produselor introduse pe piață.

Agenția va continua să monitorizeze respectarea cerințelor privind siguranța alimentelor și aplicarea măsurilor dispuse.

Notă: Contaminantul 3-MCPD este strict reglementat la nivel internațional, deoarece depășirea limitelor admise poate avea efecte adverse asupra sănătății pe termen lung.