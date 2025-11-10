O călătorie de vis la Paris – o lume de frumusețe și descoperire

Sunt o tânără cu vise mari, cu o dragoste sinceră pentru oameni și pentru tot ce este frumos. Călătoriile au fost mereu pentru mine o sursă de inspirație, iar vizita la Paris mi-a deschis o lume complet nouă. Acolo am descoperit farmecul parizian, eleganța străzilor, atmosfera plină de viață și rafinamentul cultural, care m-a însoțit la fiecare pas. Toate aceste trăiri m-au marcat profund, îmbogățindu-mi sufletul și lăsându-mi amintiri de neuitat.

Călătoria la Paris reprezintă o experiență distinctă, în care istoria, arta și atmosfera cosmopolită se împletesc într-un mod unic. Oraș al monumentelor emblematice, al muzeelor renumite și al cafenelelor elegante, Parisul continuă să atragă vizitatori din întreaga lume prin farmecul său rafinat și prin diversitatea culturală. Descoperirea lui înseamnă explorarea unui ritm de viață relaxat, dar sofisticat, în care fiecare stradă, piață sau pod are propria poveste. Clădirile impresionante și atmosfera vie a capitalei franceze mi-au trezit admirație și uimire, transformând fiecare zi petrecută acolo într-o experiență memorabilă.

Nu este prima mea călătorie la Paris, dar de fiecare dată mi se pare că este mai mult decât o simplă vizită.

Era o seară ploioasă când am pornit spre aeroportul din Iași, în drum spre aeroport am fost cuprinsă de emoții care nu le-ași putea descrie. Deja la aeroport, după trecerea controlului de securitate, am luat loc în zona de așteptare, am deschis cartea cu gândul să citesc până la îmbarcare, dar gândurile mi-au fugit în altă parte. Majoritatea oamenilor în avion sunt calmi, liniștiți și atenți la regulile zborului. La aterizare părinții mă așteptau cu nerăbdare, iar bucuria revederii a fost de nedescris.

Deși eram obosite după zbor, am plecat cu sora mea și un prieten să explorăm orașul și locurile celebre din Paris, printre care faimosul muzeu Louvre, situat în inima Parisului – unul dintre cele mai mari și faimoase muzee de artă din lume. Găzduiește colecții impresionante, de la picturi celebre, până la sculpturi antice și artefacte istorice din întreaga lume. Clădirea sa istorică, un fost palat regal, adaugă farmec vizitei și face experiența de neuitat pentru orice vizitator. Am rămas impresionați de colecțiile de artă, am admirat capodopera renumită Mona Lisa. După o zi lungă de aventuri am plecat să gustăm delicioasele croissante franțuzești, care sunt simbolul micului dejun parizian. Această delicatesă, cu forma sa de semilună caracteristică, se remarcă prin aluatul fraged și stratificat, bogat în unt, care se topește ușor în gură. Nu am ratat nici celebra tartă Tartin, am savurat fiecare masă în cafenelele cochete de pe străzile pariziene, bucurându-ne de atmosfera orașului.

Peste o săptămână, în weekend am plecat cu familia la grădina zoologică de Beauval – un parc zoologic de renume internațional, ce se întinde pe o suprafață de 40 de hectare și adăpostește peste 35.000 de animale din 800 de specii.

La grădina zoologică din Beauval am văzut panda gigant, hipopotami pigmei, manatei, maimuțe exotice, flamingo, lei, hiene și specii rare precum koala, okapi și tigri albi, toate în habitate impresionante și variate. Dupa aceasta aventură de neuitat, în alt weekend am plecat la Ètretat, care e o mică stațiune de coastă din Normandia, Franța, faimoasă pentru stâncile sale albe de cretă și arcurile naturale sculptate de mare. Peisajul spectaculos a inspirat mulți artiști, precum Monet. E un loc turistic popular pentru priveliști, plimbări pe faleză și liniștea oceanului.

Am vizitat și Jardin d’Étretat – o grădină artistică modernă aflată pe stâncile faimoase. Combină peisajul natural spectaculos cu sculpturi verzi și opere de artă contemporană, oferind o priveliște uimitoare asupra mării și a arcurilor de piatră. E un loc unde natura se îmbină cu arta și liniștea. Ultimele zile cu sora le petreceam, explorând alte locuri faimoase din Paris, precum Square Louise Michel – o grădină frumoasă situată chiar la poalele bazilicii Sacré-Cœur, în Montmartre. E un loc liniștit, cu alei verzi, fântâni și o priveliște superbă asupra Parisului. Mulți turiști urcă prin parc spre biserică, bucurându-se de atmosfera romantică și de peisaj.

De la farmecul Parisului, am revenit la baștină, ACASĂ, în Moldova, în țara mea plină de doină și baladă, dar amintirile au rămas. Am descoperit Parisul nu doar ca pe o destinație turistică, ci ca pe o lume nouă, plină de emoții și revelații. Impresiile trăite, surprinse cu sinceritate, au lăsat o urmă plină de lumină în sufletul meu, cu farmecul celui mai frumos oraș al viselor.

Paulla GRĂDINARI, membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Șuri)