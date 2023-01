Natalia PAVEL: „Lucrurile mărunte le transform în artă” / GALERIE FOTO

Natalia Pavel a moștenit creativitatea tocmai de la mama sa. Este o persoană cu suflet creativ și această calitate o are de mic copil. Chiar dacă realităție cotidiene au făcut-o să se simtă o persoană inhibată, studiile și familia au ajutat-o să ignore toate greutățile. Acum, Natalia se simte realizată, are un hobby pentru care-și dedică timpul și străduința.

„Interesul și pasiunea pentru realizarea cardurilor sau felicitărilor handmade s-a copt în timp. Am studiat, am explorat și am descoperit multe lucruri în acest domeniu. În 2020 când ne-a lovit pandemia eram toți restricționați și apăruse mult timp liber, atunci am hotărât că acum e momentul să explodez și să creez ceva inedit”, ne-a spus Natalia.

A căutat pe internet diferite materiale, articole cu ce să-și ocupe timpul liber. A descoperit pe un site, o persoană de peste hotare, care era promotor și meșter în afacerea de cardmaking. A fost imediat atrasă de această activitate pe care o realiza și promova acea persoană, chiar dacă era expusă într-o altă limba.

„M-a frapat ușurința cu care ea realiza acele carduri extraordinare și m-a molipsit cu pasiunea ei de a le face. Urmărind-o zi de zi (și uneori și noaptea chiar) pe canalele ei sociale ce lucruri minunate face, mi-am zis și eu la rândul meu – eu tot pot sa fac așa ceva! Îmi părea ușor tot ce se întâmplă pe ecranul de la computer”, a mai adăugat Natalia.

A durat ceva timp până când teoria să o treacă la practică. La prima etapă a achiziționat materiale, precum ar fi cele de bază de peste hotare. Treptat, a început să creeze și singurică, cu mânuța sa, diverse materiale.

„Pot să spun că a devenit pentru mine chiar o mică obsesie și un imbold fiind ghidată și de creativitatea mea, care era undeva ascunsă în mine. Prin acest hobby realizez activități care mă relaxează și mă linistesc, fiind într-o lume creativă unde mă simt împlinită și unde îmi pun în aplicare ideile mele. Îmi place mult realizarea felicitărilor handmade anume prin aplicarea diferitor tehnici de lucru, care sunt o mulțime, de la aplicarea hârtiei scrabooking, matrițe de tăiere, șabloane și stampile” ne mai povestește Natalia.

Nu are studii finisate în domeniul artei. Este o activitate pe cont propriu, iar toate abilitățile fiind acumulate și învățate de pe internet. A urmat lecții, cursuri și ore online ghidate de la mai multe persoane pe care le urmărește pe rețelele de socializare.

„Nu duc lipsă de creativitate și imaginație în tot ceea ce fac. Uneori sunt inspirată din lucruri mărunte, ideea cărora o transform în lucrul finit. Pe majoritatea felicitărilor realizate manual sunt aplicate texte – sentimente în limba engleză. În acest hobby mă ajută enorm de mult familia (idei, sfaturi la editare, aranjări, montări), însă realizarea nemijlocită a felicitării o fac doar eu. Dacă nu ai în spate un grup de susținere ești sortit la eșec”, ne mai spune Natalia.

Realizează doar felicitări handmade, fiind la început de cale cu această pasiune în acest domeniu handmade. Cineva i-a propus să încerce careva cursuri de predare a acestei pasiuni, dar Natalia nu a acceptat. Este atrasă să învețe multe lucruri noi în cardmaking. Afirmă că nu și-a „potolit setea” și nu știe ce îi va aduce viitorul.

„Eu am fost mereu susținută, motivată și încurajată ca să-mi dezvolt abilitățile pentru acest hobby. Știu că tot ce fac este ceva nou pentru țara noastră, mai ales că o fac cu multă dăruire și pasiune. În paralel cu acest hobby îmi mai satisfac încă o pasiune și anume fotografia. Îmi fotografiez creațiile singură și le postez pe rețelele de socializare, unde tot acolo îmi fac publice lucrările mele. Încerc să aduc inspirație și altor persoane care doresc sa încerce ceva frumos și creativ”, a mai adăugat Natalia.

Participă cu lucrările sale la diferite târguri organizate pentru meșteri – artizani. Chiar de activitatea de realizare a lucrurilor handmade, este mult mai apreciată și solicitată peste hotare, spre deosebire de Republica Moldova, unde întimpinăm mai multe bariere pentru dezvoltare, pe Natalia nu o împiedică acest lucru.

„Încurajez cititorii să tindă spre visele lor, să se inspire din realizările frumoase ale altora și să susțină aceste realizări în orice modalitate comodă. Tot mai mulți oameni au înțeles necesitatea unui hobby, atât pentru trup cât și pentru suflet, iar dacă poți să și transformi hobby-ul într-o sursă de venit, este cu atât mai bine”, ne mai spune Natalia.

Iar pentru a face cunoștință cu lucrările minunate, accesați blogul sau pagina de creativitate de pe rețelele de socializare: Facebook și Instagram.