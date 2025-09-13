Republica Moldova și drumul spre Europa: ce am câștigat și ce riscăm să pierdem

Republica Moldova a făcut pași importanți spre Uniunea Europeană în ultimii ani. Însă ce se va întâmpla dacă acest drum se oprește? Cetățenii sunt primii care vor simți diferența – fie prin beneficii, fie prin pierderi.

Ce am câștigat până acum

Locuri de muncă și piețe noi

Produsele moldovenești – vinurile, fructele, conservele – au ajuns pe rafturile din Europa fără taxe suplimentare. Acest lucru a adus venituri mai mari pentru fermieri și locuri de muncă în țară.

Sprijin financiar

Uniunea Europeană a oferit granturi și împrumuturi de miliarde de euro pentru drumuri, spitale, școli și pentru a susține agricultura. Aceste fonduri nu ar fi existat fără apropierea de UE.

Călătorii și oportunități pentru tineri

Liberalizarea vizelor a deschis ușile pentru studii, muncă și vacanțe în Europa. Mii de tineri au beneficiat deja de burse Erasmus și de locuri de muncă sezoniere în UE.

Reguli mai clare și produse mai sigure

Integrarea europeană înseamnă reguli stricte privind calitatea alimentelor, medicamentelor și a serviciilor. Asta înseamnă mai puține riscuri pentru consumatori și standarde mai ridicate pentru toată lumea.

Ce riscăm să pierdem dacă ne oprim

Mai puține investiții și salarii mai mici

Dacă reformele se blochează, investitorii europeni se retrag. Asta înseamnă mai puține locuri de muncă și salarii stagnante.

Izolare și pierderea sprijinului financiar

Uniunea Europeană condiționează ajutoarele de respectarea reformelor. Dacă Moldova se abate de la drum, fondurile se pot opri, iar proiectele pentru sate și orașe rămân neterminate.

Servicii publice mai slabe

Drumuri, spitale, școli – toate depind de sprijinul extern și de reforme. Fără ele, oamenii vor rămâne cu aceleași probleme nerezolvate.

Libertăți limitate

Fără integrarea europeană, libertatea de circulație, oportunitățile pentru studii și accesul la servicii mai bune pot fi reduse.

Lecția din Georgia

Un exemplu vine din Georgia. După ani de apropiere de UE, țara a obținut liberalizarea vizelor și acces pe piața europeană. Însă în momentul în care guvernul de acolo a început să se abată de la principiile democratice, Bruxelles-ul a avertizat că poate suspenda sprijinul și încetini procesul de integrare. Rezultatul? Proteste masive în stradă și nesiguranță pentru viitorul tinerilor.

Drumul spre UE nu este doar un proiect politic, ci unul care schimbă viața oamenilor de rând. Înseamnă salarii mai mari, servicii mai bune, libertăți mai multe. Oprirea acestui drum ar însemna pierderea unor avantaje concrete, iar cetățenii ar fi primii care ar simți reculul.