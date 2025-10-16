Meciuri, EFA copii și juniori: una caldă, alta rece…

Echipele de copii și juniori ai clubului de fotbal EFA din Visoca cotinuă parcursul reușit în Campionatul Republicii Moldova la fotbal, ediția 2025-2026, la categoriile de vârstă U14 și U16.

În etapa ordinară, picii de la U14, în Liga 2 Nord au pierdut în confruntarea cu ȘS Edineț, scor 1-3. Golul de onoare a visocenilor a fost marcat de Dionisie Balaban… Pe de altă parte, în Liga Regională Nord U16, juniorii de la EFA au învins, în deplasare, rivalii de la ȘS Drochia. La învingători s-au evidențiat Liviu Lefter și Augustin Șterbate.