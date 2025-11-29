Legalizarea caselor fără acte: Procedura ar putea continua până în 2028

Veste bună pentru moldovenii care vor să-și înregistreze casele edificate fără autorizațiile necesare. Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028, transmite moldova1.md. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră la sfârșitul lunii ianuarie, anul viitor.

Potrivit deputatului PAS, Vasile Grădinaru, chiar dacă procedura a fost simplificată, multe familii, inclusiv din diaspora, nu au reușit să finalizeze procedurile de legalizare a construcțiilor, iar din acest motiv perioada va fi prelungită.

„A fost stabilită o procedură simplă în trei pași, în care aceste construcții puteau fi înregistrate, pentru că zeci de ani nu a fost posibil acest lucru. Aceste prevederi au fost valabile doi ani de zile până la data de 30 ianuarie 2026 și fiindcă suntem foarte aproape de această dată a trebuit să facem o analiză a acestor date și să decidem ce facem mai departe”, a menționat deputatul PAS Vasile Grădinaru.

Mai mult, barierele birocratice din unele localități au generat întârzieri și diferențe mari între raioane în procesul de eliberare a certificatelor de edificare. Astfel, potrivit legiuitorilor, în anumite cazuri autoritățile locale au refuzat sau au întârziat stabilirea taxelor, blocând procedura. Pentru a evita astfel de situații, au fost propuse modificări, care prevăd că lipsa unei taxe aprobate nu poate împiedica eliberarea certificatului, acesta va putea fi eliberat gratuit.

„Fie că din cauza unor erori ale autorităților, sau ale cetățenilor, problema a persistat. Acum este o soluție legală și benefică pentru toți. În Costești, consiliul local a introdus o taxă pentru eliberarea certificatului de edificare a construcțiilor, 750 de lei pentru case cu două niveluri, 500 de lei pentru cele cu un nivel și 250 pentru anexe. Această taxă fiind una acceptabilă a facilitat legalizarea proprietăților de către locuitori”, a explicat deputatul PAS Ilie Ionaș.

Până în prezent, prin procedura simplificată au fost legalizate peste 11.700 de clădiri.