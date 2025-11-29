Este normal să ne doară periodic capul? Când trebuie, de fapt, să fugim la doctor! / VIDEO

Este normal să ne doară periodic capul? Celebrul neurochirurg clujean, dr. Ștefan Florian, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Județean Cluj, explică limpede când durerea e banală și când, de fapt, trebuie tratată ca o urgență majoră, informează doctorcluj.ro

În podcastul „În ogradă la Ion”, moderat de Dragostesc Ionuț, medicul spune că majoritatea durerilor de cap nu ascund nicio afecțiune serioasă.

„Nu știu dacă din volumul total de dureri de cap, poate mai puțin de 10% au o cauză organică. Sunt multe cazuri care au o durere funcțională. Alții, și copii care cresc, întotdeauna întreb dacă îi doare capul. Că vine, îi face RMN la copil, că ce? Că îl doare capul. Nu are nimic pe RMN. Un RMN normal ca aspect. Și atunci întreb: În familie cine mai are migrene sau dureri de cap? Păi și bunica și mama. Copilul crește într-un mediu cu dureri de cap. E normal să te doară capul.”

Medicul atrage însă atenția că anumite dureri sunt generate chiar de… medicamente „Există dureri induse medicamentos. Iei cu nemiluita anumite preparate. Nu le dau numele că nu-i voie, dar ele pe termen lung dau dureri de cap, demonstrat.”

Semnalul de alarmă real vine atunci când durerea este bruscă și extrem de violentă. „Și există dureri de cap cu caracter progresiv, acute. Când apare o durere de o ferocitate extremă, ca un trăsnet în cap, atunci este un mare semnal de alarmă, atunci se poate produce un accident vascular cerebral. Atunci trebuie mers urgent la doctor.”

În restul cazurilor, majoritatea durerilor de cap sunt pur și simplu… normale. „O durere care vine, trece spontan… nu trebuie tratată cu disperare, trece. Trec pentru că sunt normale. Le zic pacienților mei, după ce constat că n-au nimic: Numai ce-i care n-au cap n-au durere de cap”, a concluzionat prof. dr. Ștefan Florian.

Vezi aici interviul complet, nu vei regreta: