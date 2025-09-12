La Drochia a avut loc Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”  

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din Drochia a găzduit, pe 10 septembrie curent, cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a VII-a. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind la Drochia profesioniști ai bibliotecilor, cadre universitare, reprezentanți ai Ministerului Culturii, primari, cadre didactice, educatori și experți din domeniul lecturii și educației.
Conferința, susținută de Programul Național LecturaCentral și de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, și-a propus să aducă în prim-plan rolul lecturii în societatea contemporană, atât ca instrument de educație și formare, cât și ca resursă pentru reziliență și consolidarea valorilor umane.
Ziua a început cu mesaje de salut pline de inspirație din partea autorităților locale.
Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia, a vorbit despre importanța lecturii ca fundament al educației și identității culturale:
„Lectura este puntea care leagă trecutul de viitor și instrumentul, prin care fiecare generație își poate păstra rădăcinile culturale, dar și puterea de a construi mai departe. O comunitate care citește este o comunitate puternică, unită și pregătită să facă față provocărilor timpului.”
La rândul său, Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, a subliniat rolul bibliotecilor în viața comunității:
„Bibliotecile sunt adevărate inimi ale satelor și orașelor noastre. Prin ele, oamenii se întâlnesc, împărtășesc valori, cresc și creează împreună. Forța proiectelor culturale stă în capacitatea lor de a uni energiile locale și de a apropia oamenii prin cultură și cunoaștere.”
Aceste mesaje au setat tonul întregii zile, o zi dedicată lecturii, dialogului și solidarității culturale.
Dimineața a debutat cu Sesiunea I, moderată de Elena Pintilei, Director General al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, și Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism Drochia.
Prezentările au acoperit teme variate și actuale:
- Proiectele naționale de promovare a cărții și a lecturii (Diana Silvestru, Ministerul Culturii);
- Cum transformăm lectura într-o activitate atractivă pentru copii (Eugenia Bejan, BNC „Ion Creangă”);
- Competențele de lectură în lumina evaluărilor PISA (prof. Marina Lefter, Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Drochia);
- Cercetare, inovație și provocări actuale în lectură (Adelina Porcesco, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Drochia);
- Lectura ca vector de promovare a cercetării științifice (Veronica Barbăroș, Universitatea „Alecu Russo”, municipiul Bălți);
- Rolul patrimoniului cultural și al colecțiilor rare (Olga Trandafilova, UTA Găgăuzia, Muzeul de Istorie a satului Avdarma);
- Primii pași spre educația prin lectură la copii (Mariana Surlaru, educatoare IET „Florile Dalbe” );
- Experiențe locale de succes (Diana Turcanu, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți).
Această sesiune a demonstrat că lectura nu este doar un act individual, ci și un proces social, educațional și cultural, care modelează oameni și întărește comunități.
Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, s-au purtat discuții informale, s-au conturat idei noi și s-au pus bazele unor viitoare colaborări. Acest moment a arătat, că lectura unește oameni din domenii și generații diferite.
Ziua s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri unde participanții au adresat întrebări paneliștilor. Răspunsurile au generat idei noi, confirmând că bibliotecile și lectura rămân instrumente de transformare personală și comunitară. Atmosfera finală a fost una optimistă și plină de energie creativă, demonstrând că lectura nu doar informează, ci inspiră și unește.
Ziua de 10 septembrie a confirmat, încă o dată, că lectura este fundamentul unei societăți educate, reziliente și unite. Sub sloganul „Citește! Trăiește liber!”, conferința a lăsat în urmă un mesaj puternic: cartea rămâne cel mai sigur drum spre libertate, cunoaștere și progres.
Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ