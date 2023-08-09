Kievul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea unui Acord interguvernamental cu R. Moldova privind construirea podului Iampil-Cosăuți

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a aprobat proiectul de lege privind ratificarea unui Acord interguvernamental cu R. Moldova privind construirea unui pod peste Nistru – Iampil – Cosăuți, care va deveni un element-cheie al coridorului de transport Kiev – Chișinău, transmite eurointegration.com.ua

Vă reamintim că podul va avea un trfaic de circa 5.000 de unutăți de transport zilnic și urmează să fie dat în exploatare în anul 2025… Anterior, pe data de 31 iulie, acest proiect a fost ratificat și de parlamentul Republicii Moldova.

Înălţimea pilonilor de suport pe unele porţiuni ale podului va ajunge la 40 de metri, traficul va fi de 5.000 de maşini pe zi, iar podul va fi pus în funcţiune în 2025.

Кабмин Украины одобрил соглашение с Молдавией о строительстве автомобильного моста через реку Днестр. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через Днестр.

Об этом, как пишет “Европейская правда”, сообщил правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя одобрение законопроекта о ратификации соглашения, отметил, что будущий мост обеспечит украинским экспортерам удобный путь в юго-восточную Европу и позволит увеличить объемы экспорта.

Он также отметил важность интеграции рынков Украины в Европу в контексте стимулирования экспорта.

Напомним, Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць в июне этого года, а в конце июля его ратифицировал молдовский парламент.

Согласно документу, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.

По информации Государственной администрации дорог Молдовы, длина будущего моста составит 641 метр. На нем будет две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны. Длина опор в некоторых частях моста будет достигать 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей в сутки.

Ожидается, что мост сдадут в эксплуатацию в 2025 году.