Igor Cuciuc i-a dedicat o piesă muzicală regretatei sale fiice, Andreea: „Noi te așteptăm cu dor, iar tu cânți îngerilor” / VIDEO

„Cum trec zilele o luna doua trei, așa și durerea noastră crește mai tare, nu există tratament. Vă multumim că în aceste momente dramatice, ați fost cu noi, ne-ati sustinut cu mesaje de încurajare. Regretăm pierderea fiice-i noastre, dar viața merge înainte, eu cred că Andreea se va bucura mult să mă vada din nou in scenă cântând!”, a scis artistul pe pagina sa de Facebook.

La realizarea videoclipului Igor Cuciuc a fost însoțit de Orchestra „Lăutarii” și de maestrul Nicolae Botgros, care a resimțit profund pierderea Andreea. „A fost un copil educat și talentat”, i-a spus Nicolae Botgros lui Igor Cuciuc.

„La această melodie am avut alaturi orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros. Maestrul a simțit durerea si pierderea familiei noastre, ma suna la telefon si plingeam împreună după Andreea si spunea ca am avut un copil foarte educat și talentat, am hotărât că ar fi frumos să-i închinăm o melodie, în memoria Andreei! Multumesc din suflet tuturor Lăutarilor ca au fost alaturi de mine”.