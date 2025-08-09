Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta

O anumită energie extrem de frustrantă îi găsește pe nativi într-o perioadă în care vor să domine. Luna Plină întârzie să ofere ceea ce caută mulți. Vor apărea pe alocuri neînțelegeri, în special pentru că Mercur este încă retrograd. Micile dileme se vor elimina una câte alta fără prea mare efort. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
Berbec: 21 martie – 19 aprilie
Astăzi ești încurajată de astre să-ți deschizi inima. E posibil să te îndrăgostești de cineva apropiat mai repede decât ai crede. Dinamica din familie nu te lasă să fii tu însăți. Încearcă să-ți spui punctul de vedere și vezi unde te va duce acest lucru. Este momentul să porți acea discuție pe care ai amânat-o de mai multe ori. Practică abat erile de la reguli, dar fără să devină o obișnuință.
Taur: 20 aprilie – 20 mai
Ai parte de o perioadă plină de endorfine. Ții foarte mult la sănătatea ta, astfel că acorzi tot ce-i mai bun pentru un corp sănătos și o minte balansată. Strălucește din interior către exterior și vezi unde te va duce acest proces. Poate o programare la un anumit specialist îți va oferi răspunsurile de care ai nevoie.
Gemeni: 21 mai – 21 iunie
Toți ochii sunt îndreptați spre tine acum. Tratează această zi ca și cum ar fi una extrem de specială și bucură-te de ea ca atare. Oamenii vor să pătrundă în Universul tău și să-l vadă așa cum este el. Cel mai bine le oferi această șansă pentru că e posibil să primești complimente inedite.
Rac: 22 iunie – 22 iulie
Leu: 23 iulie – 22 august
Astăzi ești îndemnată la energii pozitive pe care să le oferi și celor din jur. Optimismul tău este contagios. Luna intră în zona comunicării, astfel că îți dorești să spui tot mai multe. Dacă unii oameni încearcă să te îndepărteze de ceea ce crezi, nu încerca să fii prea defensivă.
Fecioară: 23 august – 22 septembrie
Încerci să-ți conduci energia într-un loc în care știi cu exactitate că este nevoie de ea. La locul de muncă finalizezi proiecte care ar fi avut o durată mai mare pentru a fi terminate. Cu tine la cârmă, nimic nu mai poate fi la fel. Încearcă să rămâi cât mai optimistă și să te bucuri de fiecare lucru mic.
Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie
Astăzi este vorba despre a-ți îndrepta energia către o misiune de moment. Fii sinceră cu tine și nu te lăsa distrasă de micile momente neplăcute. Este posibil ca momentele favorabile să vină spre tine atunci când te aștepți mai puțin.
Dacă ai semnat pentru un proiect pe termen lung, încearcă să îl duci până la capăt. În acest fel, te vei simți mai mândră de tine ca niciodată.
Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie
Ești pregătită să depășești situații dificile mai vechi care te-au lăsat fără răspuns? Acum este momentul. Lecția de astăzi este că încerci să te conectezi mai bine cu astrele decât înainte. Dacă înveți ceva pe parcurs, înseamnă că ai reușit cu adevărat. Încearcă să trasezi fiecare limită acolo unde este cazul.
Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie
E important ca astăzi să te simți cât mai în elementul tău pentru ca lucrurile să nu iasă de sub control. Anumite parteneriate sociale te pot induce în eroare. Agenda ta prea încărcată la locul de muncă te face să te îndoiești de ceea ce poți face cu adevărat.
Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie
Încearcă să-ți organizezi toate evenimentele din următoarea perioadă, astfel încât să nu cedezi atunci când presiunea este prea mare. Fă-ți curățenie atât în minte cât și în suflet. Te vezi simți mult mai ușoară atunci când vei spune tot ce ai pe suflet. Ești preocupată să oferi celor din jur multă iubire, așa că nu te simți descurajată de ceea ce se va întâmpla.
Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie
Nu vrei să-ți mai impui limite, așa că te lași purtată de val. Luna are nenumărate beneficii în plan personal pentru tine. Ai parte de întâmplări minunate odată ce realizezi cât de capabilă ești să te descurci singură. Dacă ai o idee inovativă pe care simți să o împărtășești, nu te simți atât de frustrată.
Pești: 19 februarie – 20 martie
Astăzi, Luna în cea de-a 8-a ta casă îți este de ajutor. O oportunitate pentru investiții vine în viața ta. Încearcă să ții ochii și urechile cât mai deschise pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat. Un potențial partener de afaceri îți va face o propunere care te va lăsa fără cuvinte.
SURSA: catine.ro