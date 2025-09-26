Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Te simți puternică și încrezătoare în fața viitorului. Astrele sunt de partea ta și îți oferă ocazii valoroase de evoluție. Este o zi bună să comunici, să te exprimi liber și să legi noi relații. Mintea ta e ageră, iar intuiția e de neegalat.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Simți nevoia unui nou început, mai ales în spațiul personal. Îți dorești să aduci un aer proaspăt în căminul tău, poate printr-o schimbare de decor sau de atmosferă. Este o zi bună să te ocupi de suflet și de casă. Ascultă-ți dorințele interioare.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ești deschisă la oportunități și mai ambițioasă ca niciodată. Vrei să evoluezi, să te faci remarcată și să-ți atingi potențialul. Astăzi, energia ta este magnetică și atragi în jurul tău oameni care te pot susține. Nu te teme să iei inițiativa.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Muncitoare și dedicată, continui să urmezi drumul pe care ți l-ai ales. Această perioadă pare una de bun augur pentru tine. Rezultatele nu întârzie să apară, iar eforturile tale sunt recunoscute. Nu uita totuși să te și odihnești.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Ești echilibrată, asumată și atentă la ce se întâmplă în jurul tău. Ziua de astăzi te provoacă să-ți asumi mai multă responsabilitate, dar și să te bucuri de roadele muncii tale. Este un moment bun să pui ordine în gânduri și în planuri. Tu știi cel mai bine cum să menții armonia.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Puternică și hotărâtă, simți că ești pregătită să începi un proiect important. Astrele îți transmit că acest demers va necesita resurse și răbdare, dar ai tot ce-ți trebuie pentru a reuși. Nu lăsa fricile să te oprească.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ai parte de momente de relaxare și de regăsire. Primești câteva oportunități care nu trebuie ratate, mai ales dacă simți că e timpul pentru o schimbare. Lasă-te ghidată de spiritul tău aventuros și ai încredere că Universul îți rezervă surprize frumoase.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ești sfătuită să accepți șansele care îți apar în cale, chiar dacă nu se încadrează în planurile tale stricte. Astăzi, îndrăznește să te avânți în necunoscut și să-ți asumi riscuri. Ai toate resursele necesare pentru a gestiona orice provocare.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ești într-o perioadă în care cauți conexiuni autentice. Poate că sufletul tău simte nevoia de iubire sau de o deschidere emoțională. Astrele te îndeamnă să-ți deschizi inima și să permiți dragostei să pătrundă în viața ta. Nu te teme să fii vulnerabilă.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Atenția ta la detalii este un atu prețios astăzi. Te simți norocoasă și în armonie cu Universul. Ai parte de momente frumoase, iar intuiția ta este la cote înalte. Te simți curajoasă și pregătită să înfrunți orice provocare.

