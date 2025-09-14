Horoscop săptămânal: 15-21 septembrie 2025

Berbec

Te încrezi atât de mult în propriile puteri încât știi că acțiunile tale îți vor aduce reușita la care visezi. Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Este posibil ca anumite mecanisme psihologice să te împiedice să vezi realitatea din jurul tău.

Nimic din ceea ce facem nu poate fi întru totul controlat. A accepta acest adevăr te va ajuta să fii mai în contact cu adevăratele nevoi. Zilele noii săptămâni se află sub influența Lunii. Nimic din ceea ce îți propui nu va fi obținut cu ușurință, dar perseverența te va ajuta mult în acest sens.

Negocierile de la birou la începutul acestei săptămâni îți oferă oportunitatea de a pune pe tablă toate cărțile pe care le deții. Inconvenientele care apar atunci când avem o atitudine delăsătoare se întorc împotriva noastră, mai devreme sau mai târziu. Pentru fiecare dintre noi, viața este un carusel.

Te prefaci foarte bine în fața celorlalți. Nu dorești ca cineva să își dea seama de ceea ce trăiești în plan personal. Relația pe care o ai nu decurge așa cum te așteptai. Apar conflicte de interes la orice pas. Cu fiecare zi care trece acestea îmbracă o gravitate tot mai apăsătoare. Zilele de weekend nu aduc prea multe vești bune pentru tine.

Ai nevoie de timp pentru a te obișnui cu noile sentimente induse de evenimentele confuze care au loc. Nu vrei să mai preiei inițiativa atunci când vine vorba de anumite relații. Aceasta nu este o decizie riscantă pentru tine având în vedere ceea ce ai trăit în ultimele luni. Ai nevoie să te repoziționezi față de tot ceea ce presupune sectorul emoțional.

Lucrurile simple sau banale îți construiesc fericirea zi de zi. Te bucuri cu o inocență autentică de tot ceea ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de frecvente în perioada care urmează. Vor fi situații dificile pentru tine. Ești o fire pașnică și nu știi, de cele mai multe ori, cum să integrezi la nivel emoțional disputele la care vei lua parte.

Săptămână aceasta de toamnă va fi pentru tine ca o piatră de temelie pentru drumul profesional. În ultima perioadă ai făcut schimbări majore cu privire la acest aspect. După o tranziție dificilă și anevoioasă, „roadele” îți sunt oferite. Iar pentru perioada următoare, a rămâne în contact cu sine rămâne principala prioritate.

Cerințele, așteptările, nevoile celor din jur par să „curgă” din toate părțile, iar tu ești pe post de receptor. Cu siguranță, multe din limitele sau barierele de care ai avea nevoie, nu sunt foarte bine definite. Încă te mai lași cucerită de anumită stări emoționale de moment și uiți de propriile obiective.

Chiar dacă anumite obiective au fost atinse, ritmul în care se desfășoară lucrurile te nemulțumește. Pentru toamna acestui an, ai multe gânduri de pus în practică. Schimbarea face mereu parte din viața ta, dar tu îți dorești mereu mai mult. Atunci când te afli în mijlocul acțiunii, te gândești deja la pasul următor.

Neajunsurile emoționale au fost mereu sursa anxietății tale. Dintotdeauna ai trăit sub semnul întrebării și a îndoielii față de sine și de cei din jur. Prima jumătate a săptămânii aduce multe intrigi în viața ta. Lipsesc cu desăvârșire momentele cu sine și asta se resimte destul de intens la nivel emoțional.

Chiar dacă realizările pe care le-ai avut pot fi cuantificabile, nu ești mulțumită de modul în care decurg lucrurile în plan profesional. Visurile tale sunt mult prea îndepărtate față de locul în care te afli la momentul prezent, iar această discrepanță este generatoare de anxietate. Oare cum ar fi viața ta dacă ai trăi în prezent?