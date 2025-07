Hidrologii au emis Cod roșu de scurgere redusă pe Nistru, Prut și râurile mici

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 23 – 28 iulie 2025, privind nivelurile critice de scurgere a apei în principalele râuri ale țării. Avertizarea cuprinde coduri roșu, portocaliu și galben, în funcție de gradul de reducere a debitelor, transmite moldpres.md

Potrivit hidrologilor, în râul Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora), în râul Prut (sectorul Leova – Brânza), precum și în mai multe râuri mici, se va menține scurgerea redusă a apei.

„Este vorba de Cod roșu: scurgere sub 15% din normă; Cod portocaliu: scurgere sub 30%; Cod galben: scurgere sub 50%. Aceste valori indică o secetă hidrologică severă, cu posibile consecințe asupra agriculturii, aprovizionării cu apă și ecosistemelor locale”, explică SHS.