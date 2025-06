Gheorghe Telechi – un nume sonor în lumea afacerilor, care și-a scris propria poveste de succes

Se spune, că în această viață nu întâlnim pe nimeni întâmplător. Într-un anume punct al vieții noastre unii oameni lasă amprenta, alții dispar. Și, totuși, toți ne învață câte ceva.

Am îndrăgit comuna Răducăneni, una din cele mai mari comune din județul Iași, România, prin oamenii săi. Oameni harnici, gospodari, care-și scriu poveștile cu multă grijă, răbdare, lăsând urme frumoase, pentru a nu știrbi din imaginea locului, sfințit zi de zi cu multă muncă.

Omul care a oferit o lecție utilă prin muncă, lăsând urme frumoase…

Pentru astfel de oameni, esența vieții este o combinație de experiențe, conexiuni, realizări și satisfacții personale, care conferă vieții un sentiment de împlinire și semnificație.

Există un vechi proverb în popor, plin de înțelepciune: „Omul sfințește locul, nu locul pe om”, pentru că omul poate să schimbe locul într-unul mai bun și mai rodnic prin personalitatea și competența sa.

Am cunoscut în comuna Răducăneni un astfel de om, cu un talent polivalent în lumea afacerilor, care m-a marcat profund, conferind acestui proverb semnificația, că omul lasă niște urme frumoase acolo unde muncește și creează, făcând din acel loc un colț de rai pe pământ.

Este despre Ghiorghe Telechi, fermier din Răducăneni, un om de afaceri cu nume sonor, care și-a scris propria poveste de succes, învățând de mic copil, că nimic în astă viață nu poți obține fără muncă.

Scurtă a fost întâlnirea cu protagonistul subiectului meu, dar lungă și captivantă a fost povestea. Am înțeles că este o personalitate puternică, înzestrat cu încredere în sine, reziliență, putere interioară și capacitatea de a-și atinge obiectivele.

Credeți, că nu este corect să judeci omul la prima vedere? Dacă l-ați fi cunoscut pe Ghiorghe Telechi, sunt sigură, că ați fi crezut la fel, pentru că aceste persoane adoptă o atitudine proactivă și nu se lasă ușor descurajate de eșecuri.

Evident, dacă vrei să lași urme frumoase pentru ceilalți trebuie să existe dorință, bunăvoință, atitudine corespunzătoare, dar în primul rând, competențe necesare.

Prin gândire strategică și aspirații de viitor, a oferit o roată de rezervă copiilor săi

În fața noastră s-a deschis un colț de paradis, o curte bine îngrijită, cu multă verdeață, decorată cu mult rafinament, un edificiu cu geamuri panoramice – și toate vorbeau despre un bun gospodar, care și-a dorit să aducă Europa la el acasă. Și nu mă tem să spun acest lucru, fiind impresionată de armonia perfectă între stilul rustic și elemente moderniste, conferindu-i un aspect impecabil.

Așa am cunoscut Casa de Evenimente La Telechi – un loc magic, care ne-a adus într-o lume de poveste, caldă și primitoare. Un spațiu edificat cu mult rafinament, de care pot beneficia atât locuitorii din Răducăneni, cât și cei din alte localități, pentru a organiza un eveniment special – nuntă, botez, aniversare sau petrecere corporate.

În curte mai erau câteva persoane, dar stăpânul a fost de recunoscut din prima, căci explica ceva, cu atâta însuflețire, iar limbajul corpului trăda grija și afecțiunea față de tot, ce a fost aici gândit, edificat, amenajat.

Ghiorghe Telechi, antreprenor, fermier, om de afaceri, apreciat și recunoscut aici, în comuna Răducăneni, și nu numai,ca un antreprenor de succes, un soț și tată iubitor, un bunel grijuliu, care a construit viitorul copiilor și nepoților, prin muncă și perseverență, fiind mereu garantul unui stil de viață european.

Fiecare început este greu, dar nu pentru Ghiorghe Telechi, cel care nu s-a plâns niciodată de greutăți.

Nu degeaba se spune, că cine are școala vieții știe multe. Doar aici a învățat că „ai, dacă muncești”, că nimeni nu vine să-ți aducă o viață frumoasă „pe talger”, dacă nu dai puțin din coate.

Și, acum se poate bucura de rodul muncii sale, fiind un om împlinit, reușind să transmită dragostea de muncă și copiilor, căci are o fiică și un fecior, care au și ei responsabilități.

Pentru o afacere profitabilă în agricultură, a accesat fonduri europene, reușind să transforme visul în realitate

Priveam la acest om, setos de muncă și de viață și am înțeles, după fiecare mișcare și privire, după felul de a gândi și a acționa, că pentru el timpul este cea mai de preț comoară, iar munca făcută la timp – este chezășia succesului.

Ghiorghe a iubit pământul de mic, crescând pe malul Prutului, muncind alături de părinții săi, care aveau patru copii. Și acum, pe lângă Casa de Evenimente, de care pot beneficia atât locuitorii din Răducăneni, cât și cei din alte localități, de a organiza un eveniment special – nuntă, botez, aniversare sau petrecere corporate; fermierul deține peste 500 hectare de pământ și cunoaște foarte bine prețul timpului. Dânsul știe bine semnificația proverbului „Cine seamănă vânt, culege furtună”, de aceea ne-am străduit să-l descoasem frumos, fără a face risipă de timpul prețios, căci îl așteaptă încă atâtea de făcut…

„Secretul pentru a ajunge departe este să începi”, spune într-un celebru citat Mark Twain. Ei bine, – mi-am zis,- am fi curioși să aflăm, cum a început povestea de succes a lui Ghiorghe Telechi, care și-a dorit întotdeauna să fie motivat de a merge mai departe și să fie inspirat și în momentele dificile, cu care se întâlnește zi de zi.

Domnule Ghiorghe, știm că agricultura nu este un sector ușor, și necesită multă muncă, răbdare, dar și cunoștințe în domeniu, pentru o afacere profitabilă. Cum ați început acest gen de afacere și de ce credeți, că ar fi potrivită pentru localitatea dvs?

Cum am început? Nu a fost ușor. Am început pas cu pas, soția a fost asistentă medicală, eu lucram în domeniul transportului, iar când s-a deschis Compania „Coca Cola”, începusem să lucrez distribuitor, practic, am luat-o de la zero. Banii acumulați din distribuție, din salarii, i-am adunat și i-am investit în altceva. Trebuia să investim, și după o discuție cu copiii, am zis că mergem spre agricultură, căci este o ramură de viitor și, oricum, fără mâncare nu se poate trăi.

Am achiziționat două firme de agricultură, lucrăm acum aproape 500 ha de teren: 200 de hectare le lucrez eu, mai bine de100 de hectare – fiica mea și 100 hectare – feciorul. Am accesat anul trecut un proiect european pe fiica mea, care are 29 de ani, pe utilaje performante, pentru că cel mai important în agricultură e să reduci timpul de lucru, să reduci personalul, ca să fie eficient. Concurența este foarte mare la vânzări. Am avut și ceva probleme cu prețurile, nu se justificau cheltuielile, care erau de 3000-4000 RON pe hectar, ar fi trebuit să scoatem și producție corespunzător. Dacă nu scoteam peste 5 tone de producție, nu era eficient. Accesând acest proiect european – 500 mii euro pe utilaje am încercat anul trecut și l-am câștigat.

Cel mai important lucru în agricultură este semănatul. Am accesat două semănători: una de plante prășitoare, una de plante de păioase, de aproximativ 120 mii euro ambele, noi am venit cu o contribuție de 30 %. Am achiziționat un tractor de 300 mii euro, noi am venit, la fel cu o contribuție de 30 %. Am accesat aceste utilaje deoarece, ne reduce foarte mult timpul de lucru, care este foarte important în agricultură. Dacă ai intrat la semănat, trebuie să pui sămânța astăzi în pământ, nu poți s-o pui mâine sau poimâine, trebuie să reușești la timp, pentru că ești condiționat de vreme: dacă nu ai pus la timp, după asta apar alte probleme.

Avem specialiști angajați, pentru că nu poți accesa proiecte europene, dacă nu ai specialiști în agricultură. Sunt niște pași, pe care ar trebui să-i respecți. Noi de exemplu am venit anul acesta cu plante fixatoare de azot, care este foarte eficient pentru faună, văd altele fixatoare de 2% e terenul care-l lași la odihnă, căci câștigi puncte la proiecte europene.

O problemă majoră pentru toți din domeniul agriculturii este problema buruianului. Ce soluții aveți în rezolvarea acestei probleme și cum luptați împotriva buruianului?

Desigur, cea mai bună soluție sunt erbicidele, pesticidele și să faci lucrările când trebuie, este un lucru foarte important. Acum eu nu pot să dau lecții în agricultură, că nici nu sunt de profesie inginer-agronom, am alt domeniu, dar mi-am angajat un specialist. Dacă terenul este lucrat cum trebuie, scapi de buruiene. Noi, cu aceste două firme pe care le-am achiziționat, am avut la început probleme. Erau, desigur, buruiene, pentru că ei nu lucrau pământul cum trebuie acuma este ok, trebuie să faci lucrările la timp și numai atunci poți să scapi de buruiene – asta este cel mai important.

Dacă vorbim de lupta cu buruianul, ce produse accesați pentru pământ și dacă acestea sunt eco?

Desigur accesăm produse, care sunt prietene cu mediul. Noi avem la firma de agricultură cunoștințele necesare în acest domeniu. Fiica și feciorul au cursuri speciale pentru protecția plantelor, pentru a folosi erbicidele, pesticidele. Nu oricine poate să erbicideze, acolo sunt niște norme, pe care trebuie să le respecți: de depozitare, de manipulare. La noi mașinile de erbicidat sunt omologate. Anul trecut au venit și au făcut omologarea, îți verifică să nu ai pierderi, trebuie să dai cantitățile exact și mai sunt o groază de produse, care sunt interzise, pe care nu ai voie să le folosești. Noi nu folosim aceste produse.

Aceste restricții sunt stipulate și în condițiile prevăzute de proiect?

Da desigur, sunt stipulate și în contract. Posibil alte țări, care nu sunt în Uniunea Europeană să folosească niște erbicide foarte ieftine. Vă dau un singur exemplu, eu am folosit acum niște erbicide care sunt la 400 RON pe hectar la porumb, dar în alte țări, care nu sunt în UE, pot să aplice erbicide de 30 sau 10 euro pe hectar, dar nu știm cât de prietenoase sunt cu mediul și cât de sănătoase sunt pentru om.

Agricultura este foarte grea, cine crede că este ușoară se greșește amarnic. Planta suferă ca și omul, eu vă spun din experiența de 3-4 ani, de când sunt în agricultură. Mie mi-i drag să mă duc, să merg pe câmp, am început să învăț bolile plantelor. Am 55 de ani, că dacă aveam 40 mă duceam la facultate și învățam, dar am deprins, am învățat din experiență și a mers. Ceea ce am făcut până acuma, cred că mă descurc și în agricultură.

Cum credeți, viața în România s-a schimbat spre bine după integrarea europeană?

Eu vă spun sincer, toată lumea spune că este greu. Mai bine ca acuma nu s-a trăit niciodată. Eu am plecat, am crescut pe malul Prutului, m-am dus și cu vacile, și cu oile, și la coasă. Da, îmi învățam pe câmp, luam caietul și învățam acolo, pentru că am fost 4 copii, părinții ne-au crescut pe timpul regimului comunist. Era foarte greu cu banii, dar mie mi-a fost ușor în viață. Astăzi mulți se plâng că este greu – nu este adevărat. Mai bine ca acum în România nu a fost! Noi avem un cumetru care-i venit din Iran, și a zis că în România e raiul, că aici, dacă te culci sub un copac și stai cu gura căscată, îți cade ceva în gură. Acolo să trăiești e foarte greu, totul e numai piatră și toți cară apă cu spatele, ca să poată bea o cană cu apă.

Dar, cum credeți că se descurcă în România cei, care nu au afaceri?

Acei care se descurcă greu, nu le place nici să muncească și cred că în toate țările este la fel. Oamenii cei buni și de calitate, o mare parte au plecat în afară, acolo nu credeți că trăiesc mai bine ca-n România, da calitatea vieții este mai bună. Ce înseamnă calitatea vieții? Ei când vin aici acasă, după cum au fost învățați de la părinți să crească ceva pe lângă casă. Acolo coboară de unde locuiesc, mănâncă o pizza, mai beau ceva și se urcă înapoi.

Adică, considerați că cei care nici nu iubesc să muncească, au cumva o opinie negativă față de integrarea europeană?

N-aș putea să remarc lucrul acesta, dar vreau să zic, că dacă muncești, în România se trăiește bine. Eu bănui, că întotdeauna părinții noștri au muncit, cred că de 100 de ori mai mult ca noi și nu cred că s-au plâns cum plângem noi acuma. Eu vorbesc de generația tânără, care are atâtea oportunități! Vă dau un exemplu din agricultură. Știți, eu când aveam 17 ani am făcut practică și am lucrat pe tractor și combină. Nu vă spun în ce condiții se lucra atunci. Acuma noi avem în agricultură niște utilaje atât de performante, că îți trebuie studii superioare, ca să poți lucra și sunt niște condiții impecabile. Acum dacă te duci la semănat și seamănă într-o zi cu o semănătoare din cele performante 100 de hectare, dar atunci 100 de hectare le făceau 30 de tractoare și acuma le face un singur tractor, deci sunt condiții impecabile, ai și aer condiționat, climă, tot ce-ți trebuie. Noi când ne-am căsătorit și am pornit la drum, nu aveam baie în casă și era o problemă. Astăzi sunt toate condițiile, au de toate, dar nu merg la muncă. De ce atunci te plângi?

Sinceră să fiu, chiar de la bun început am înțeles, că sunteți omul, cărui îi place foarte mult să muncească.

Nu mi-au plăcut nici mie multe, și acuma dacă ar putea cineva să mă cloneze, să mă duc la 40 de ani, aș munci și noaptea, că noi și asta am făcut-o. Eu lucram la compania Coca Cola, aveam 400 de magazine, pe care trebuia să le vizitez o dată pe săptămână, aveam targhet de vânzări, căci am lucrat în vânzări și-mi dădeau 10 % din vânzări și mulți bănuți i-am investit. Așa am reușit, pentru că am fost călit de-acasă cu munca, de aceea v-am zis, că pentru mine nu a fost greu. Eu nu mă plâng cum se plâng alții, că nu mai pot, că-i prea mult. Dar nu există, cum îți obișnuiești organismul, așa te descurci.

Ce predilecții mai aveți în afară de agricultură? Ce mai faceți?

În afară de pământ, avem această sală de evenimente, unde organizăm nunți, avem două depozite de materiale de construcții, camioane de transport, o fermă de bovine – mai multe avem și fiecare membru de familie este implicat în ceva.

Pe lângă toate responsabilitățile, mai aveți și o fermă de bovine. Cum le reușiți pe toate și de unde a venit ideea de a deschide o fermă de bovine?

Noi am cumpărat 8 femele de la o fermă de medici veterinari. De unde a venit ideea? Feciorul meu are 2 nași: unul e șeful cardiologiei la Iași, iar altul e medic veterinar aici. Noi ne-am împrietenit la vânătoare, căci iarna eu sunt șef de grup la vânătoare și el mi-a zis, că vrea să se facă neam cu mine. Dintr-o glumă în alta, i-am zis: „Păi, dacă aveam o soră, deveneam cumnați, dar așa a fost să fie: l-a cununat pe feciorul meu. Așa am decis să deschidem o fermă de bovine rasă Angus – una dintre cele mai recunoscute și apreciate rase bovine din întreaga lume, care se consideră o rasă superioară, deoarece este îmbinată calitatea cărnii cu adaptabilitatea la condițiile aspre de mediu. Este o rasă cu un aspect exterior atractiv, iar toți consumatorii au recunoscut calitatea superioară a cărnii de rasă Angus – este o carne foarte fragedă, impecabilă.

una dintre cele mai recunoscute și apreciate rase bovine din întreaga lume, care se consideră o rasă superioară, deoarece este îmbinată calitatea cărnii cu adaptabilitatea la condițiile aspre de mediu. Este o rasă cu un aspect exterior atractiv, iar toți consumatorii au recunoscut calitatea superioară a cărnii de rasă Angus – este o carne foarte fragedă, impecabilă. Probabil, dacă este o rasă din cele mai apreciate, datorită calităților sale remarcabile, au nevoie și de o îngrijire mai specială?

Noi am cumpărat 10 ha de pășune, le-am închis cu gard electric, am instalat camere video și pot urmări de acasă, de câte ori este nevoie. Am folosit această carne și pentru restaurant. Este o rasă pură, la reproducere nu poți să-i ții, că-i genetică pură, cu certificat de origine. Acum am vândut 3 viței, niște tauri la tonă și am cumpărat de la altcineva alt taur din țară, care nu au nici un grad de rudenie cu femelele noastre. Dacă vrei să ai rasă pură, trebuie de respectat aceste condiții. Când am procurat, prețul a fost de 14 RON pentru 1 kg. Ei aveau în jur de 300 kg, iar acum au în jurul la o tonă. Și îngrijirea e costisitoare, dar cheltuielile se răscumpără, căci am vândut acum 3 viței cu 3500 euro bucata.

Câștigul de la vânzare este impresionant, dar cât de rentabilă este îngrijirea acestei rase și ce hrană folosiți?

Bovinele de rasă Angus se dezvoltă bine în România datorită pășunilor nutritive naturale și a climatului care nu depășește temperatura minimă sau maximă de -40/ +40 de grade, la care acestea se pot adapta cu ușurință. Indiferent de anotimp, au o speranță de viață ridicată, ceea ce reduce costurile de înlocuire pentru fermieri.

Care sunt avantajele și dezavantajele acestei rase?

În primul rând, este o carne de calitate superioară: Aberdeen Angus este cunoscută pentru calitatea superioară a cărnii sale, care este considerată de mulți experți ca fiind una dintre cele mai bune; această rasă se adaptează bine la climate diferite; este rezistență la boli și paraziți, iar acest aspect reduce costurile veterinare și crește profitabilitatea unei astfel de rase; datorită nivelului lor crescut de fertilitate, acestea au capacitatea de a naște 1 vițel pe an. Un aspect foarte important de luat în calcul este întreținerea și alimentația vacilor Aberdeen Angus. Pe tot parcursul vieții lor, acestea trebuie să fie hrănite în cel mai sănătos și natural mod posibil. Prin urmare, pășunile pe care își petrec viața vitele sunt cruciale pentru o calitate superioară a cărnii. Este recomandat ca în alimentația lor să fie introduse și furaje naturale sau suplimente din diferite silozuri.

Având atâtea griji și responsabilități: și fermă de bovine, și pământ, și casa de evenimente, cum reușiți să le gestionați pe toate? Probabil, aveți susținere și ajutor de la copii?

Desigur, la noi fiecare membru de familie are anumite responsabilități. Eu mi-am învățat copiii de mici să muncească, pentru că tineretul de azi vrea opulență, dar fără sacrificiu nu poți face nimic. Chiar dacă copiii mei au crescut în condiții bune, eu mereu i-am pus la treabă, le-am împărțit sarcinile, ca să fie responsabili. Altfel nu se poate. Am zis: „Las-să mă învețe și pe mine cum să trăiesc bine, dar să stau degeaba, că și eu aș dori lucrul ăsta.” Nimic în astă viață nu se dă ușor. Când am câștigat proiectul european cu pământul de 500 mii euro, au fost condiții foarte stricte: să faci lucrări la teren, să ai asigurări pe cultură, să faci analiză de sol – nu a fost ușor. Cine spune că agricultura e ușoară, nu are dreptate, pentru că pământul trebuie îngrijit. Poate cineva crede, că e suficient să pui îngrășăminte, dar tu știi de ce are nevoie solul? E ca un medicament ce-i trebuie omului. Mai întâi trebuie să vezi care-i problema, apoi să dai îngrășăminte.

Cum credeți, că integrarea europeană a schimbat viziuni, a creat noi oportunități în România și cum vedeți viitorul tinerei generații, în acest context?

Uneori regret, că nu sunt și eu mai tânăr, căci sunt atâtea oportunități și căi de dezvoltare, trebuie să ai numai sănătate și dorință, pentru a-ți urma visul și pentru a atinge obiective. Eu știu un singur adevăr: are numai acel, care muncește, iar cei care nu au înțeles acest adevăr, le va fi foarte greu să se integreze într-o comunitate prosperă, europeană. Cine stă și se uită în telefon și spune că e greu de trăit, păi atunci nu știu cum să trăiască.

Eu am făcut alegerea și sunt mulțumit de afacerea mea, de familia mea și mă consider un om împlinit. Am și un nepot, cărui voi transmite dragostea față de muncă și valorile europene, pentru că ei sunt viitorul acestei țări.

1 de 24

Vorbind despre nepot, chipul domnului Ghiorghe s-a luminat de un zâmbet cald, fiind un exemplu demn de mândrie și pentru cel mai tânăr urmaș al familiei Telechi, prin povestea de succes a bunelului – omul, care și-a dorit schimbarea la el acasă, pentru a se bucura de cea mai importantă realizare – accesul la fondurile europene, care pe lângă alte beneficii, precum modernizarea infrastructurii, dezvoltarea rurală, îmbunătățirea serviciilor publice, au oferit un sprijin real agriculturii.

Am zis la început, că am îndrăgit nespus de mult comuna Răducăneni, pentru oamenii săi harnici și gospodari, care știu a face colț de rai la ei acasă. Am cunoscut încă o poveste de succes, cu numele Ghiorghe Telechi – un om al pământului, care a sfințit acel loc, prin străduință și muncă, prin dorința de face o schimbare de viitor pentru urmași, pentru o comunitate cu vise mari, pentru o țară europeană.

Delia DUMITRESCU