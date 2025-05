Fetița de 11 ani care a absolvit facultatea și i-a uimit pe profesorii ei: „Obținea încă două diplome, dacă ar mai fi rămas un semestru”

La doar 11 ani, Alisa Perales a absolvit vineri, 23 mai, facultatea. A studiat matematică și științe multiple la Crafton Hills College din Yucaipa, California și are de gând să-și continue studiile la Universitatea de stat Irvine din California, specializându-se în informatică.

Rafael Perales, în vârstă de 51 de ani, a decis să renunțe la avocatură pentru a o educa pe Alisa acasă, de la vârsta de un an. Tatăl și fiica au trăit din câteva investiții imobiliare care le-au permis „să plătească facturile”. Bărbatul a sesizat că Alisa Perales a fost întotdeauna deosebit de inteligentă: „Alisa este genială din naștere. Este ageră. Toată lumea a observat că s-a născut cu ceva în plus”.

A învățat 6 zile din 7

După perioada de învățare a alfabetului, la 2 ani și jumătate, Alisa citea deja cărți. Bărbatul, care-și crește singur fiica, a descris procesul ca fiind gradual: „A fost doar pas cu pas. Nu a fost niciun miracol. Totul a fost pas cu pas, pas cu pas”. Decizia lui de a o educa acasă a fost privită cu scepticism de unii, dar el a fost convins că era alegerea corectă. „Și uitându-mă înapoi acum, 10 ani mai târziu, nu am niciun regret. A fost o bucurie. A fost un privilegiu și o onoare să o învăț”.

Cei doi locuiesc în San Bernadino, California. Alisa și tatăl său au studiat inițial șase zile pe săptămână. Vara, cei doi făceau excursii educaționale la locuri precum Marele Canion și Yellowstone. De când copila a împlinit 4 ani, aceștia au decis ca zilele de miercuri să fie libere, pentru a vizita Disneyland. „Se descurca atât de bine, încât am vrut să continui să o răsplătesc și să o fac să aștepte cu nerăbdare fiecare săptămână ca pe ceva nou și foarte distractiv care urmează”, a mărturisit Rafael Perales.

La 5 ani, fetița învăța algebră La 5 ani, Alisa învăța algebră, iar mai târziu geometrie. Trei ani mai târziu, la 8 ani, Rafael a decis să-și înscrie fiica la colegiu ca student special. Astfel, când majoritatea copiilor se înscriau în clasa a III-a, Alisa s-a înscris la colegiul comunitar, ca student special, în primăvara anului 2023. „A fost prima dată când a fost într-o sală de clasă și m-am gândit că ar putea fi puțin intimidată”, și-a amintit Rafael. Dar Alisa a fost încântată de experiența de a învăța alături de alți studenți. „Era ca la televizor sau în filme pentru ea. Nu a avut nicio problemă. Nu am auzit-o nici măcar o dată și nici măcar o dată nu a venit la mine să-mi spună: «Mă simt inconfortabil» sau «Nimeni nu se poartă frumos cu mine», sau ceva de genul acesta”, a afirmat el.

„Când am început să merg la Crafton, la vârsta de 8 ani, am fost puțin emoționată… pentru că era prima dată când mergeam la o școală din sistemul public, dar apoi am întâlnit niște oameni foarte drăguți, iar asta m-a ajutat foarte mult”, a afirmat copila, conform site-ului universității, Crafton Hills College. „A fost prima dată când am avut un student atât de tânăr”, a spus Sandra Ruiz, care i-a predat Alisei timp de două semestre și i-a fost profesor de programare. „S-a dovedit că a fost o elevă uimitoare, care a avut un nivel de concentrare și creativitate care a făcut-o să iasă în evidență la fel de mult ca vârsta ei”. În timpul orelor Alisei, Rafael aștepta în apropiere, în campus. Deși i-au plăcut orele de matematică, fizică și muzică, ea a afirmat că, în general, îi place să învețe „lucruri noi”.

A dat în judecată California și guvernul federal

În aprilie 2023, ea a dat în judecată California și guvernul federal, susținând că cel de-al 26-lea amendament – care a redus vârsta națională de vot de la 21 la 18 ani – constituie o formă de discriminare pe criterii de vârstă. Tatăl ei a fost avocatul ei. Alisa a declarat că a fost inspirată să conteste amendamentul în timpul orei de științe politice, singurul curs universitar la care nu a primit un „A”. Totuși, cazul a fost clasat în luna ianuarie a anului 2024, conform ziarului Los Angeles Times.

Vineri, 23 mai, ea a devenit cea mai tânără absolventă de facultate, obținând două diplome, una în matematică și cealaltă în științe multiple. Tatăl fetiței a menționat că, dacă ar mai fi rămas un semestru, ar fi obținut și diplome în informatică și fizică. „Nu am terminat încă”, a spus el. Alisa este pasionată de inteligența artificială și explorarea spațială. Ea visează să contribuie la colonizarea planetei Marte sau să trăiască pe Lună. „Vrea să meargă în spațiu”, a glumit Rafael, adăugând: „vrea să mă tragă și pe mine acolo”.

