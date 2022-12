Este adevărat că grănicerii ucraineni îi impun pe moldoveni să rostească saluturi naziste?

Pe canalul de Telegram „Операция Z: Военкоры | Новости Сербии”, la 12 decembrie, a fost publicat filmulețul cu tânăra din Moldova. Postarea era însoțită de următorul text: „Grănicerii ucraineni le cer cetățenilor moldoveni să răspundă la saluturile naziste. Femeia a fost oprită la unul din posturile de control în drum spre Odesa. Persoanele care au oprit-o i-au cerut să răspundă la salutul „Slavă Ucrainei!”, folosit de naziștii dezlănțuiți. Să-ți demonstrezi forța bătându-ți joc de femeile din altă țară înseamnă să demonstrezi că ești slab.”

Captura de ecran a postării făcute pe canalul de Telegram care promovează războiul din Ucraina.

Aceeaşi postare a fost preluată de grupul WakeUpEurope din Twitter.

Pe această pagină de Twitter, autorii publică filmuleţe cu mesaje în susţinerea lui Putin şi cu critici în adresa Ucrainei şi a Occidentului.

În titlu a fost indicat că este vorba despre grăniceri, deşi ulterior în text scrie că totul s-a întâmplat la un post de control. De fapt, la aceste posturi nu sunt grăniceri, ci militari din Garda Naţională sau din Apărarea Teritorială.

În postare, salutul ucrainean „Slavă Ucrainei! – Slavă eroilor!” este calificat drept nazist, iar acest lucru este un fals. În plus, titlul nu este doar un fals parţial, acesta mai reprezintă şi o manipulare, căci un caz singular, veridicitate căruia nu a fost constatată de autor, este prezentat ca un fenomen.

Am găsit-o pe autoarea filmuleţului Gherda Tikina. În video ea a relatat că se deplasa din Moldova spre Odesa împreună cu sora sa din Ucraina. Unul dintre militarii aflaţi la postul de control i s-a adresat cu „Slavă Ucrainei!”, rugând-o să răspundă la acest salut. După ce tânăra i-a răspuns, maşina a fost lăsată să treacă. Tânăra a mai spus că apreciază acest caz drept unul neplăcut. Deși a trecut deja de mai multe ori pe la posturile de control, acest lucru i se întâmplă pentru prima oară. Totuşi ea nu a făcut vreo referire la nazişti în video-ul său. Am contactat-o să discutăm despre filmuleţ şi despre experienţa sa, ea însă a refuzat să facă anumite comentarii.

„Factorul uman nu poate fi exclus, totuşi nu este un fenomen”

Jurnalistul Stopfals.md a luat legătura cu câteva persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost în Ucraina de mai multe ori și au trecut pe la posturile de control, printre acestea fiind și Iulia, o tânără care la moment locuiește la Odesa. „De când a început războiul, am trecut pe la posturile de control de peste 20 de ori. Nu mai țin minte numărul exact. Am mers de la Odesa la Rozdilna [un oraș din Ucraina] și înapoi, de la Odesa la Palanca și Starokozace. Pe lângă locul la care se referă tânara în filmuleț, cel mai porbabil, am trecut și eu, pentru că tot am fost spre așa-numitul kilometrul 7. Nu am avut conflicte la aceste posturi de control, doar îmi verificau actele. Nu am fost rugată să rostesc vreun slogan sau salut. De obicei, ei [militarii] se legitimează, solicită să le prezinți actele, uneori verifică mașina. În această perioadă am traversat hotarul cu Ucraina de 5 ori, nici acolo nu am avut parte de astfel de experiențe. Nu exclud că astfel de lucruri [cele descrise în video] s-ar fi putut întâmpla. Totuși, în primul rând, nu am avut parte de așa ceva când treceam pe la posturile de control. În al doilea rând, îmi vine greu să înțeleg de ce acest salut este calificat drept nazist dacă a fost creat de cei care au luptat pentru independența Ucrainei (nazismul presupune superioritatea unei națiuni în raport cu celelalte)”, ne-a spus Iulia.

Un alt intervievat, Mihail (prenumele a fost modificat), a vizitat Ucraina de mai multe ori în ultima perioadă. A mers acolo în interes de serviciu. Totuși niciodată nu s-a confruntat cu o astfel de problemă la posturile de control. „De la începutul războiului, am mers în Ucraina de mai multe ori în interes de serviciu. În acest timp am trecut de sute de ori pe la posturile de control. Nimeni nu mi-a cerut să strig „Slavă Ucrainei!”, nu a înjurat, nu m-a amenințat etc. Personal nu am avut parte de astfel de experiențe. Dacă e să fim obiectivi, cele relatate de tânără în video s-ar fi putut întâmpla. Această țară acum e în război, nu poți ști peste ce fel de oameni dai la un punct de control. Este vorba despre factorul uman. Totuși acest lucru nu înseamnă neapărat că așa ceva se întâmplă peste tot. În plus, nu consider că salutul „Slavă Ucrainei!” este unul nazist. Un străin care vine în Ucraina ar trebui să înțeleagă că merge într-o țară unde e război și că există și niște riscuri. În opinia mea, acum e cumva lipsit de bun simți să ignori salutul „Slavă Ucrainei!” din partea unui localnic sau militar. Evident, fiecare are dreptul la libera exprimare, totuși astfel de filmulețe le servesc propagandiștilor pe tavă pretexte ideale pentru a manipula opinia publică. Acum, în contextul războiului, inclusiv al celui informațional, acest lucru este cât se poate de actual”, a menționat Mihail.

Am discutat și cu un alt cetățean moldovean care merge în Ucraina. Potrivit lui Nicolae, dacă nu provoci militarii nu ai probleme. „În Ucraina am fost de mai multe ori în această perioadă. Ultimele șase ori am trecut pe lângă niște posturi de control. De obicei, acolo stau tineri, cam de 20 și ceva de ani. Nimeni nu te impune să strigi sau să cânți ceva. Ei verifică pașapoartele, verifică unde este înmatriculată mașina. Mergeam spre Cernăuți, acolo este instalat un post de control. Nu am avut niciun fel de probleme. În afară de verificarea pașapoartelor ne-au solicitat să nu includem camera de bord, adică să nu facem înregistrări video. Același lucru ne-a fost solicitat şi la vama ucraineană. Eu vorbesc rusa, nu am avut niciun fel de probleme din acest motiv. Cred că dacă nu-i provoci [pe militari] nu se ca isca un conflict. Cetățenii noștri ar trebui să fie conștienți unde pleacă și să aibă grijă ce spun. Poate, pasagerul i-a provocat involuntar, fără să se gândească că acel militar, polițist, eventual, și-a pierdut familia, cineva a rămas fără casă și nu este cazul să-i înfurii în zadar”, ne spune Nicolai.

Toți cei cu care am discutat despre experiența de trecere pe la posturile de control n-au avut probleme. Totuși ei au punctat că astfel de situații precum cea descrisă de tânără în video se puteau întâmpla. În acest sens ar fi de precizat câteva momente importante:

În Ucraina e război, iar toți cei care merg într-acolo din alte țări ar trebui să înțeleagă că sunt posibile nu doar niște conflicte mărunte, interpersonale, la posturile de control sau cu polițiștii și militarii. Nu este exclus un pericol direct pentru viața lor, bunăoară, dacă se trage din arme. În acest sens, autoritățile din mai multe țări, inclusiv și cele moldovenești, le-au solicitat cetățenilor să evite călătoriile în statul vecin dacă nu au o urgență. Un caz singular nu înseamnă un fenomen amplu și că „ucrainenii îi impun pe moldoveni” să strige ceva. Kremlinul promovează de mai multe luni discreditarea a tot ce ţine de Ucraina (refugiați, armată, Președinte etc.). Totuși nu a fost demonstrat că unele cazuri singulare despre care s-a relatat ar avea caracter de fenomen amplu.

Constantin HAIRETDINOV,

Stopfals.md