Două fete din Soroca s-au sinucis, cum putem preveni astfel de cazuri

Recent în municipiul Soroca s-au produs două suiciduri în rândul tinerelor. Pentru a afla care sunt cauzele și de ce tinerii recurg la astfel de pași greșiți și cum pot părinții, profesorii și societatea preveni aceste cazuri, am apelat la specialist.

Psihologul sorocean Marina Iscra ne-a relatat următoarele: „Adolescența este o perioadă dificila, marcată de schimbări fizice, emoționale, psihologice și sociale. Este perioada în care adolescenții încep să se întrebe despre rolul și rostul lor, se întreabă cine sunt și unde vor să ajungă. Tot acum adolescenții încep să resimtă foarte puternic presiunea din partea celor din jur, încep să se confrunte cu tot felul de așteptări din partea părinților, profesorilor, prietenilor, colegilor. Iar aceste așteptări nerealizabile pot declanșa sentimente de respingere și dezamăgire . Depresia, este o tulburare afectiva care dureaza cel putin 2 saptamini la rand , la baza fiind senzatia de tristete profunda, o dispozitie redusa fata de majoritatea situatiilor care afecteaza viata profesionala sau personala. Cu toate acestea, daca tristetea nu se diminueaza in timp, dar dimpotriva se aprofundeaza si se mentine luni sau chiar ani la rind, atunci probabil aveti o depresie. Persoanele cu stima de sine scazuta, care au o atitudine pesimista in general sau care sunt deja coplesite de stres sunt predispuse la depresie. Cercetari recente au aratat ca schimbarile fizice pot fi acompaniate de schimbari mentale. In principal, cauzele de baza ale depresiei sunt factorul biologic si cel psihologic. Factorul biologic se refera la o predispozitie genetica care la unele persoane este mult mai pronuntata. Iar cel psihologic insumeaza experientele noastre (in special cele din copilarie) care pot duce la o crestere sporita a vulnerabilitatii in dobandirea depresiei.Alti factori, precum stresul cotidian, acasa, la scoala, la serviciu sunt, de asemenea, foarte importanti in dezvoltarea episoadelor depresive. Nu există o modalitate sigură de a preveni depresia. Cu toate acestea, există strategii care pot fi de ajutor pentru oamenii care au depresie sau pentru oamenii care au trecut prin depresie: – Căutarea și aplicarea unor măsuri pentru a controla stresul, pentru a crește rezistența la stres și pentru a spori stima de sine. – Ajutorul oferit de familie și de prieteni, mai ales în perioadele de criza. – Căutarea de ajutor specializat încă de la primul semn al unei probleme pentru a preveni agravarea depresiei. – Urmarea unui tratament de întreținere pe termen lung pentru a ajuta la prevenirea unei recidive a simptomelor. Cele mai obisnuite manifestari ale episodului depresiv – denumit in mod curent depresie – sunt dispozitia depresiva, reducerea interesului si a bucuriilor traite. Energia scade semnificativ si pacientul resimte o oboseala permanenta . Nu de putine ori, astenia marcata este problema care il determina pe acesta sa caute ajutorul medicului dar de cele mai multe ori nu a unui psihiatru. Odata cu declansarea depresiei , capacitatea de concentrare scade, increderea in sine dispare si se instaleaza o viziune negativa, pesimista asupra viitorului. Apar insomnii, pofta de mancare diminuata ajungandu-se uneori la o scaderea semnificativa in greutate. In cele mai severe cazuri apar idei sau acte de autovatamare sau suicid.Numai în acest an, in Republica Moldova 280 de oameni şi-au pus capăt zilelor. Republica Moldova se află în topul statelor cu o rată mare de suicid iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează aproape zece mii de cazuri de tentative de suicid anual. Sunt cifre îngrijorătoare iar fenomenul rămâne încă un subiect tabu în societate. Specialistii trag un semnal de alarmă şi spun că orice s-ar întâmpla – suicidul nu este o soluţie. Dintre tulburările psihice, cel mai frecvent asociate cu suicidul sunt: depresia, schizofrenia, abuzul de alcool, tulburarea bipolară, anxietatea, tulburările de comportament si conduită,tulburari de personalitate, adesea joacă un rol și factorii de stres ca problemele financiare sau problemele care apar în relațiile interpersonale. Atunci când una sau mai multe din aceste boli se asociază, riscul ca o persoană să recurgă la suicid crește semnificativ. Menționăm că adolescența și primii ani de maturitate se numără printre cele mai provocatoare etape de vârstă, când copiii își afirmă din plin nevoile de autonomie, identitate de sine, intimitate și explorare. De cele mai multe ori, datorită unei comunicări bune între părinți sau persoana de suport și copil, dificultățile vârstei sunt depășite cu succes. Totuși, există provocări și comportamente de risc care necesită monitorizare din partea familiei, grupului social, instituțiilor de învățământ și serviciilor specializate. În cazul tinerilor adulți cu antecedente recente de suicid, recomandăm terapia cognitiv-comportamentală . Recomandarea psihologilor este să apelăm mereu la specialiști, să avem alături persoane dragi nouă, pe care ne putem baza, care in orice situatie vor fi empatici cu noi și cu suferința noastră. Suicidul poate fi prevenit! Sinuciderea nu este o soluţie. Nu lupta singur!”

În primele șase luni ale anului curent, în Republica Moldova au fost înregistrate 616 cazuri de comportament autodistructiv al persoanelor, dintre care 191 au fost cazuri de sinucidere, iar 425 – tentative de sinucidere, se arată într-o statistică oferită de Inspectoratul General al Poliției, informează CURENTUL.