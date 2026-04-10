Doi soroceni și doi floreșteni au câștigat titlul de campioni republicani la lupte

De către
OdN
-
0
6

La Chișunău s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la lupte libere și lupte greco-romane, fete și băieți, rezervat sportivilor sub vârsta de 15 ani. Printre campioni sunt și soroceni floreșteni.

Astfel, titlul de campion la lupte  greco romane a fost câștigat de Alex Năstas din Soroca (categoria de greutate 62 kg), Stelian Spătaru (48 kg) și Raul Botnariuc (85 kg) – ambii din Florești. La fete, campioană a Republicii Moldova a devenit Andreea Zubatîi din Soroca (39 kg). Campionii  vor reprezenta Republica Moldova la Campionatul European U-15, care va avea loc în orașul Samokov, Bulgaria, în perioada 20-24 mai.

 


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.