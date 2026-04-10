Doi soroceni și doi floreșteni au câștigat titlul de campioni republicani la lupte

La Chișunău s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la lupte libere și lupte greco-romane, fete și băieți, rezervat sportivilor sub vârsta de 15 ani. Printre campioni sunt și soroceni floreșteni.

Astfel, titlul de campion la lupte greco romane a fost câștigat de Alex Năstas din Soroca (categoria de greutate 62 kg), Stelian Spătaru (48 kg) și Raul Botnariuc (85 kg) – ambii din Florești. La fete, campioană a Republicii Moldova a devenit Andreea Zubatîi din Soroca (39 kg). Campionii vor reprezenta Republica Moldova la Campionatul European U-15, care va avea loc în orașul Samokov, Bulgaria, în perioada 20-24 mai.