Politicianul rus de opoziție Dmitri Gudkov a transmis un apel direct cetățenilor Republicii Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare, îndemnându-i să opteze pentru integrarea europeană. În mesajul său, Gudkov a subliniat că această opțiune nu înseamnă ostilitate față de Rusia, ci respingerea dictaturii și alegerea unui model democratic autentic.

Într-un mesaj video publicat pe internet și tradus în limba română, Dmitri Gudkov a declarat că dezbaterea din spațiul public moldovenesc privind „alegerea europeană” este adesea greșit interpretată ca fiind o alegere „împotriva Rusiei”.

„Ca cetățean al Rusiei, vreau să vă spun că nu este deloc așa. Alegerea europeană este o alegere împotriva dictaturii, unde drepturi există doar pentru dictator și prietenii lui. Este alegerea unui model democratic normal, în care toți sunt cetățeni de prim și unic rang, iar toți, inclusiv primii oameni în stat, trăiesc după aceleași reguli și legi, valabile pentru toți”, a afirmat Gudkov.

Fostul deputat rus a avertizat că pericolul instaurării unui regim autoritar nu este o amenințare îndepărtată și a relatat propria experiență sub conducerea lui Vladimir Putin:

„Acum «dictatura» despre care vorbesc eu, pentru voi, slavă Domnului, sună ca ceva abstract și îndepărtat. Dar ea poate intra foarte repede în casa voastră, este suficient doar să fiți de acord. Să vă resemnați. Să vă predați. Așa cum a intrat în casa mea.”

Gudkov a descris realitățile din Rusia, unde, potrivit lui, cetățenii trăiesc sub legi „batjocoritoare” care limitează libertatea de exprimare, impun restricții pe internet, controlează educația și viața privată și permit abuzuri din partea autorităților. El a menționat cazuri în care persoane au fost condamnate la ani grei de închisoare pentru postări online împotriva războiului.

În același timp, politicianul a subliniat că regimul actual de la Kremlin nu reprezintă întreaga Rusie și nu va dura la nesfârșit:

„Rusia înseamnă antreprenori talentați, oameni ai culturii ruse, precum Andrei Makarevici, Alla Pugaciova și Maksim Galkin. Înseamnă Marat Ghelman și Leonid Parfionov, înseamnă Boris Akunin și Dmitri Bikov și zeci de milioane de oameni care își doresc alegerea europeană și pentru Rusia.”

În final, Gudkov a îndemnat cetățenii moldoveni să folosească scrutinul din 28 septembrie pentru a se alătura „casei europene comune”:

„Făcând alegerea europeană pe 28 septembrie, votați pentru casa europeană comună, pentru stabilitate, securitate și dezvoltare. Și pentru viitorul vostru în ea, fără imperialiștii din trecut care să stea pe grumazul vostru cu cuțitul la gât.”

Mesajul lui Dmitri Gudkov vine într-un context electoral intens, în care direcția geopolitică a Republicii Moldova este una dintre temele centrale. Politicianul rus de opoziție își exprimă speranța că țara va alege parcursul european și își va proteja astfel democrația și viitorul.