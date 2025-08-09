Alimente nutritive în august. Ce poți să mănânci în ultima lună de vară ca să-ți menții sănătatea

Primele pe această listă sunt piersicile și nectarinele. Conțin foarte multe vitamine și minerale, iar Vitamina C ajută fără doar și poate la prevenirea infecțiilor. Beta-carotenul este antioxidantul care oferă piersicilor culoarea lor magică. Ulterior, corpul îl transformă în Vitamina A, care ajută la vedere. La fel se întâmplă și cu nectarinele, deși acestea sunt mai tari și mai ferme.

Poți și chiar este recomandat să consideri afinele un super aliment. Au calorii foarte puține, dar sunt pline de Vitamina C, K și fibre. Sunt cunoscute și pentru proprietățile antioxidante. Protejează corpul împotriva radicalilor liberi care dăunează celulelor și cauzează îmbătrânirea și bolile. Previn bolile de inimă, cancerul și mențin funcționarea normală a creierului.

Vitamina A ce se găsește în morcovi este crucială pentru sănătatea ochilor. Conțin un minim de calorii și reprezintă o gustare sănătoasă. Dacă vrei să-i introduci în dieta ta, sunt chiar recomandați în acest sens.

Deși ceapa este consideră ca fiind ingredientul secret ce oferă gust preperatelor, poate fi consumată ca atare. Beneficiile sale pentru sănătate sunt nenumărate. Conține antioxidanți și are efecte antiinflamatorii. Are fibre prebiotice, ceea ce înseamnă că hrănește bacteriile bune din intestine. Conține 89% apă.

Zucchini este bogat în apă și fibre, ceea ce aduce un plus în digestie. De asemenea, conține vitamina B6 care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Rețete de încercat la cină în luna august

Deși august este ultima lună de vară, acest lucru nu înseamnă că vom rămâne fără idei atunci când vine vorba despre prepararea cinei. Încă ne putem bucura de serile calde și de mâncăruri delicioase în compania persoanelor dragi.