Alimente nutritive în august. Ce poți să mănânci în ultima lună de vară ca să-ți menții sănătatea

  Ultima lună de vară oferă o paletă de culori extrem de interesantă. Vezi care sunt acele alimente nutritive în august și ce poți să mănânci ca să-ți menții sănătatea. De la morcovi, la ceapă aromată și zucchini, există mai multe stadii ale felului în care ne obișnuim să abordăm gastronomia.

În primul rând, e important ca alimentele de sezon să fie consumate atunci când apar. Corpul nostru are nevoie de o varietate de vitamine, minerale, fibre și apă. Alimentele de sezon oferă exact nutrienții potriviți, față de cele care sunt cumpărate și consumate în extra sezon.

Alimente nutritive în august

Primele pe această listă sunt piersicile și nectarinele. Conțin foarte multe vitamine și minerale, iar Vitamina C ajută fără doar și poate la prevenirea infecțiilor. Beta-carotenul este antioxidantul care oferă piersicilor culoarea lor magică. Ulterior, corpul îl transformă în Vitamina A, care ajută la vedere. La fel se întâmplă și cu nectarinele, deși acestea sunt mai tari și mai ferme.

Poți și chiar este recomandat să consideri afinele un super aliment. Au calorii foarte puține, dar sunt pline de Vitamina C, K și fibre. Sunt cunoscute și pentru proprietățile antioxidante. Protejează corpul împotriva radicalilor liberi care dăunează celulelor și cauzează îmbătrânirea și bolile. Previn bolile de inimă, cancerul și mențin funcționarea normală a creierului.

Vitamina A ce se găsește în morcovi este crucială pentru sănătatea ochilor. Conțin un minim de calorii și reprezintă o gustare sănătoasă. Dacă vrei să-i introduci în dieta ta, sunt chiar recomandați în acest sens.

Deși ceapa este consideră ca fiind ingredientul secret ce oferă gust preperatelor, poate fi consumată ca atare. Beneficiile sale pentru sănătate sunt nenumărate. Conține antioxidanți și are efecte antiinflamatorii. Are fibre prebiotice, ceea ce înseamnă că hrănește bacteriile bune din intestine. Conține 89% apă.

Zucchini este bogat în apă și fibre, ceea ce aduce un plus în digestie. De asemenea, conține vitamina B6 care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Rețete de încercat la cină în luna august

Deși august este ultima lună de vară, acest lucru nu înseamnă că vom rămâne fără idei atunci când vine vorba despre prepararea cinei. Încă ne putem bucura de serile calde și de mâncăruri delicioase în compania persoanelor dragi.

Gyros Smash Tacos

Această rețetă este preparată cu tortilla prăjită crocantă la tigaie. Este umplută cu carne tocată de pui condimentată în stil gyro, roșii zemoase tăiate cubulețe, ceapă roșie și castravete crocant, o lingură generoasă de tzatziki și un pumn de cartofi prăjiți aurii și crocanți.

Pui la grill cu ananas

Anansul este ingredientul secret care-ți va transforma cina într-o oază de plăceri gastronomice chiar la tine acasă. Nu vorbim doar despre pizza hawaiană. Ananasul merge de minune și cu puiul la grătar. Nu doar că adaugă o aromă dulce și tropicală, dar aciditatea din marinada cu ananas ajută la frăgezirea pieptului de pui, iar zahărul contribuie la caramelizarea cărnii în timpul grătirii.

Paste cu pesto și pui

Încă este vară și putem încerca să lăsăm gătitul la minimum. De aceea, această rețetă este perfectă în acest sens. Nu durează mai mult de 30 de minute și este extraordinar de gustoasă.

Gnocchi la tigaie cu pui caprese

Dacă iubești caprese însă ți-ai dori să fie mai mult un fel principal, această rețetă îți satisface toate nevoie. Această rețetă este plină de proteine și poate deveni rapid preferata ta.

SURSA: catine.ro


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

