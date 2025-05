De ce sunt Coreea de Nord şi Coreea de Sud divizate?

După cel de-al Doilea Război Mondial, Coreea și Vietnamul au fost eliberate de sub ocupația japoneză. Cu toate acestea, liderii coreeni, care aveau păreri divergente, nu au reușit să cadă de acord asupra modului de organizare a guvernului lor, astfel încât au fost nevoiți să își împartă țara în două părți: Nordul și Sudul.

Coreea de Sud este una dintre cele mai de succes economii din lume. Este sediul unor corporații cu venituri de miliarde de euro, precum Samsung, și produce produse electronice de înaltă tehnologie. Însă, chiar peste graniță, Coreea de Nord este una dintre cele mai sărace țări din lume. Cum pot fi atât de diferite două țări cu aceeași limbă, cultură și istorie, care nu cu mult timp în urmă erau o țară unită?

Coreea de Nord și Coreea de Sud au format o singură națiune mai bine de 1000 de ani. Teoretic, ele ar fi putut să se dezvolte în mod similar după separarea lor în 1945, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. De fapt, Coreea de Nord a avut suficiente resurse pentru a depăși sudul în ceea ce privește dezvoltarea. Însă deciziile politice și economice luate de liderii lor au făcut ca viitorul să fie foarte diferit pentru cele două țări.

Divizarea Coreei

Din 1910 până în 1945, Japonia a condus Coreea sub o ocupație brutală. Regimul colonial a luat sfârșit când Japonia a capitulat în fața forțelor aliate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și a fost obligată să renunțe la coloniile sale. La rândul lor, Uniunea Sovietică și Statele Unite – învingătoare în fața Japoniei – au intervenit, ocupând împreună peninsula coreeană sub două sfere de influență. Sovieticii au ocupat nordul, americanii au controlat sudul, iar o linie cunoscută sub numele de paralela 38˚ a împărțit peninsula.

Separarea trebuia să fie temporară, dar au început să se formeze două țări cu guverne autoritare: o țară comunistă condusă de Kim Il-sung în nord și o țară capitalistă condusă de Seung Man Ri (Lee) în sud. Ambele părți au pretins că sunt guvernul legitim al întregii Corei.

Tensiunile au atins punctul culminant în 1950, când Coreea de Nord, susținută de URSS și China, a invadat Coreea de Sud, declanșând Războiul coreean. Statele Unite au luat apărarea Coreei de Sud, temându-se că o încercare nord-coreeană de a prelua întreaga peninsulă ar putea face ca mai multe țări să devină comuniste. În 1953, ambele părți au ajuns la un impas. Sute de mii de oameni au murit de ambele părți în război, iar peninsula a rămas divizată de-a lungul paralelei 38˚.

1953-1960: După războiul din Coreea

Coreea de Nord

Kim Il-sung, un general coreean din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, antrenat de sovietici, a consolidat rapid puterea în Coreea de Nord. El s-a autoproclamat lider suprem și și-a arestat adversarii politici aproape imediat după Războiul din Coreea. Pentru a crea un cult al personalității, a ordonat ridicarea a sute de statui ale sale în întreaga țară și a ordonat ca în manualele școlare nord-coreene să se scrie că i-a învins de unul singur pe japonezi, în cel de-al Doilea Război Mondial.

În Coreea de Nord, economia planificată, în care guvernul controla exclusiv resursele întregii țări, a fost elementul central al acestei guvernări politice a lui Kim Il-sung.

Kim a declarat că principiul călăuzitor al economiei ar fi juche (o doctrină politică). Juche se referă la ideea că țara Coreea de Nord ar trebui să fie capabilă să se bazeze pe ea însăși pentru toate scopurile – tehnologie, apărare și bunuri de consum.

Economia Coreei de Nord a fost inițial promițătoare. Coreea de Nord beneficia de aproximativ 80% din cărbunele și mineralele din peninsulă și controla marea majoritate a utilajelor grele rămase de la puterea colonială japoneză; acest avantaj a permis țării să se industrializeze rapid în primul deceniu de după Războiul din Coreea.

Prin concentrarea întregii puteri în mâinile sale, guvernul s-a asigurat că toți cetățenii beneficiază de educație primară și și-a folosit rezervele mari de mașini pentru producerea de bunuri și pentru cultivarea cerealelor destinate populației.

Coreea de Sud

Spre deosebire de nord, Coreea de Sud dispunea de puține resurse naturale, iar cea mai mare parte a populației sale se ocupa cu agricultura la scară mică. Teama de a recrea dependența colonială față de Japonia a făcut ca țara să se ferească de comerțul cu Japonia, a cărei economie era în plină expansiune în anii 1950.

Procedând astfel, Coreea de Sud a ratat o oportunitate clară de creștere economică. Mai rău, țara se afla în turbulențe politice după alegeri fraudate și modificări constituționale, iar economia sa instabilă nu a atras investitori străini.

Însă, țara s-a bazat pe ajutorul din partea SUA pentru a menține economia pe linia de plutire. La un deceniu după Războiul Coreean, Coreea de Sud avea puține perspective de creștere.

1961-90: Juche și ascensiunea lui Park Chung-hee

Coreea de Nord

Kim a stabilit obiective economice ambițioase pentru anii 1960, bazându-se pe progresele înregistrate în deceniul precedent. Dar țara s-a confruntat cu noi provocări. Relațiile dintre cei doi aliați ai Coreei de Nord, Uniunea Sovietică și China, se deteriorau. Răspunsul lui Kim a fost să se concentreze din ce în ce mai mult pe Juche, în loc să se poziționeze de partea unuia dintre greii comuniști și să riște să se opună celuilalt.

În 1962, regimul Kim a anunțat politica sa „Juche pentru autoapărare”, care a acordat prioritate sectorului militar, alocând trei sferturi din toate investițiile publice industriei grele și producției de armament.

Acest accent pus pe puterea militară a avut un cost. Guvernul a acordat mai puțină atenție funcționării uzinelor de producție de cereale și de mărfuri și nu a reușit să stabilească mecanisme de monitorizare precisă a statisticilor de producție.

Economia Coreei de Nord se baza pe guvern pentru a stabili prețurile, producția și veniturile, dar era dificil să facă acest lucru fără statistici precise. Supravegherea ineficientă a guvernului a dus la o gestionare deficitară și la o administrație coruptă. De fapt, Coreea de Nord a avut o economie planificată fără niciun plan. Guvernul a investit în forțele armate, dar țara a rămas în urmă atunci, dacă luăm în calcul toate celelalte domenii.

La mijlocul anilor 1970, era clar că doctrina politică Juche eșua. Pe măsură ce creșterea economică a scăzut, izolarea Coreei de Nord a îngreunat utilizarea tehnologiilor străine avansate, cum ar fi computerele și produsele electronice. Iar poziția neutră a guvernului între China și Uniunea Sovietică a dus la reducerea ajutorului din partea ambelor țări.

Coreea de Nord s-a concentrat doar pe puterea militară, iar oficialii militari au exercitat o influență enormă, creând o politică „militară în primul rând”, cunoscută sub numele de Songun.

Până în anii 1980, Coreea de Nord a mărit dimensiunea armatei sale la un milion de oameni – o zecime din populația masculină – astfel încât regimul să poată demonstra puterea și controlul în fața cetățenilor săi și a celorlalte țări de pe glob. Kim Il-sung a acordat o atenție mare armatei, dar oamenii obișnuiți au avut de suferit, deoarece depindeau de guvern pentru venituri și hrană.

Coreea de Sud

Între timp, dezvoltarea economică a luat avânt în cealaltă jumătate a peninsulei coreene. În 1961, generalul Park Chung-hee a preluat puterea printr-o lovitură de stat și a introdus o nouă viziune pentru economia țării, deși în paralel cu represiunea politică.

Conform acestui model, guvernul sud-coreean a importat materii prime, a menținut o forță de muncă ieftină care asambla produsele finale și le exporta.

Industria petrolieră din Coreea de Sud este un exemplu perfect: țara nu avea rezerve naturale de petrol, dar a construit prima sa rafinărie în 1964, a cumpărat țiței din țările din Orientul Mijlociu la un preț scăzut, l-a rafinat și a vândut produsele petroliere la nivel internațional. Coreea de Sud a beneficiat de o relație fructuoasă cu Statele Unite, care, până în 1970, devenise cea mai mare piață pentru produsele sud-coreene.

Sistemul sud-coreean orientat spre export a obținut rezultate impresionante: în anii 1970, ratele de creștere au crescut cu peste 10%, cu mult peste media mondială de 4% din acea perioadă.

În anii 1980, Coreea de Sud s-a impus ca un producător important de automobile, nave, televizoare și cipuri de calculator. Numeroase grupuri care conduceau mai multe companii din diferite industrii au contribuit în mare măsură la această creștere. Aceste conglomerate, cunoscute sub numele de chaebol, au fost întreprinderi private, dar au stabilit o relație strânsă cu guvernul.

Guvernul a încurajat chaebol-urile să își sporească producția prin acordarea de împrumuturi cu dobândă redusă în funcție de performanța lor, măsurată cu atenție în funcție de criterii de referință clare.

Strategia a funcționat, iar chaebol-urile au colaborat cu guvernul pentru a produce și a exporta bunuri în ritmuri din ce în ce mai eficiente. Acestea au crescut atât de repede încât au ajuns să acopere industrii atât de diverse precum producția de alimente, parcurile de distracții și automobilele.

Poate cel mai faimos chaebol, Samsung, a început prin a produce pește uscat și tăiței, înainte de a se diversifica în asigurări, comerț cu amănuntul și produse electronice. În timp ce guvernul nord-coreean și-a gestionat greșit fabricile și a refuzat să se deschidă către comerț, guvernul sud-coreean a folosit sectorul privat și piețele libere pentru a reuși.

Coreea de Sud a beneficiat de ajutorul umanitar al SUA și de prezența a mii de soldați americani staționați în apropierea frontierei nord-coreene pentru a menține stabilitatea în anii 1960.

Unii sud-coreeni erau îngrijorați de faptul că o dependență prea mare de Statele Unite era riscantă. Dar libertatea de a investi bani în afara armatei și în afaceri a stimulat, fără îndoială, creșterea economică a Coreei de Sud.

1991 și până în prezent: După prăbușirea Uniunii Sovietice

Coreea de Nord

Economia Coreei de Nord a stagnat pe parcursul anilor 1970 și 1980, iar în 1975 țara a intrat în incapacitate de plată a împrumuturilor internaționale.

Dar economia a rămas pe linia de plutire datorită unei excepții importante de la politica de autosuficiență: Uniunea Sovietică a furnizat importuri de energie foarte mult subvenționate și echipamente ieftine, care împreună au reprezentat peste 60% din produsul intern brut (PIB) al Coreei de Nord.

Totuși, acest avantaj a luat sfârșit când Uniunea Sovietică s-a destrămat în 1991, și odată cu ea și economia nord-coreeană. Producția agricolă nord-coreeană a scăzut radical după ce țara a fost lipsită de combustibil pentru mașinile agricole.

În 1994, Kim Il-sung, care a condus Coreea de Nord timp de peste 40 de ani, a murit. Fiul său, Kim Jong-il, a devenit noul lider al țării, dar nu avea experiență economică. Chiar și la această răscruce, Kim Jong-il a rămas la același model Juche, în loc să caute noi surse de hrană și energie din exterior.

Până în prezent, Coreea de Nord suferă de sărăcie extremă și este puternic dependentă de importurile de energie și de ajutorul economic, în principal de la cel mai apropiat aliat al său, China.

Coreea de Nord continuă să investească în mod disproporționat în armata sa, așa cum a făcut-o în ultimii 50 de ani, în special în programele sale nucleare și de rachete balistice.

Țara rămâne în mare parte izolată, cu reforme limitate orientate spre piață. Noul său lider, Kim Jong-un – fiul lui Kim Jong-il, care a venit la putere în 2011 – a slăbit spiritul Juche, făcând presiuni pentru relații economice mai puternice cu India, țările europene și altele.

Dar Statele Unite au impus sancțiuni dure Coreei de Nord din cauza programului său de arme nucleare și au interzis oricărei companii străine care face afaceri cu Coreea de Nord să facă afaceri în Statele Unite.

Această presiune a dus la refuzul multor companii străine de a investi sau de a face comerț cu Coreea de Nord, fapt ce a diminuat perspectivele de creștere economică.

Coreea de Sud

Seoul în 1945

Seoul în prezent

Politica orientată spre export a transformat Coreea de Sud, în doar 50 de ani, dintr-una dintre cele mai sărace țări din lume, într-o țară dezvoltată. Acest lucru continuă să stimuleze chaebol-urile să maximizeze producția și profiturile din exporturi.

Țara a trecut cu succes de la autoritarism la o democrație modernă în 1987. Acest lucru nu înseamnă că țara nu are probleme. Criza financiară asiatică din 1997 a lovit puternic economia sud-coreeană, care a avut nevoie de asistență financiară din partea Fondului Monetar Internațional.

În 2016, un scandal de mită a scos la iveală corupția alarmantă din mediul de afaceri și politic al țării și a dus la punerea sub acuzare a președintelui Coreei de Sud. Dar economia a rezistat, iar Coreea de Sud are un nivel de trai ridicat.

În Coreea de Nord, regimul Kim și elita sa duc un stil de viață luxos, în timp ce majoritatea populației suferă de foame. Eșecul regimului de a îmbunătăți condițiile economice a avut un efect devastator asupra sănătății generale a nord-coreenilor, care trăiesc mai puțin decât omologii lor sud-coreeni.

Paralela 38˚ marchează astăzi nu numai linia de demarcație dintre cele două țări – Coreea de Nord și Coreea de Sud, ci ne și reamintește că strategiile de dezvoltare pot crea condițiile pentru succesul economic sau pot condamna o economie la colaps.

