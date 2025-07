Cum am mers 2 zile cu autobuzul de la Chișinău la Barcelona

De-a lungul anilor am trimis și primit nenumărate colete. Am trimis acasă jamon, cafea, conserve de pește și multe altele, pentru familie și prieteni. În schimb, am primit colete cu delicatese de acasă, inclusiv curechi murat, învelit în 20 de pungi de plastic de mama. Oricum mirosea de la o poștă. Oricum era savuros.

Ca să trimit un colet, de obicei trebuia să găsesc un număr de telefon și o adresă pe unul din nenumăratele grupuri de pe Facebook, care adună migranții moldoveni în Spania. Apoi, duceam pachetul la locul stabilit. De multe ori, la Sant Ildefons sau „acasă la Aurica”, soția unuia dintre șoferi. Aurica cântărea coletul direct în sufrageria ei, cu toată mobila și decorațiunile parcă smulse și transplantate aici dintr-un apartament obișnuit din Bălți. Televizorul, protejat de un mileu, arăta mereu filme rusești sau folclor dat la maxim.