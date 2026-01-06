Crăciunița – cum să o păstrezi frumoasă pe toată durata sărbătorilor

Crăciunița este una dintre cele mai dăruite plante în perioada Crăciunului. Deși este asociată cu luna decembrie și cu frigul de afară, planta este sensibilă și are nevoie de condiții speciale pentru a-și păstra frumusețea.

Ce trebuie să știi despre Crăciuniță

Crăciunița (Euphorbia pulcherrima) provine din America Centrală, mai ales din Mexic. În natură, crește ca arbust peren, mult mai mare decât plantele de interior. Frumusețea sa nu vine din flori, ci din bracteele colorate în roșu, roz, crem sau alb. Florile adevărate sunt mici, galben-verzui și se află în centrul plantei.

Numele de „Crăciuniță” provine de la perioada de înflorire, care coincide cu Crăciunul. În plan simbolic, planta reprezintă bucurie, speranță și spiritul sărbătorilor. Totuși, seva lăptoasă poate fi ușor toxică pentru animalele de companie, așa că e bine să o ții într-un loc inaccesibil pisicilor și câinilor.

Temperatura ideală și ce trebuie evitat

Deși este asociată cu sezonul rece, Crăciunița nu rezistă la frig. Intervalul optim de temperatură este între 15 și 22 de grade Celsius. Temperaturile sub acest prag pot face frunzele să cadă și bracteele să se ofilească. Expunerea la temperaturi negative este extrem de dăunătoare, iar transportul plantei iarna trebuie făcut cu atenție.

Planta trebuie ferită de curenți de aer rece, ferestre deschise și uși care se deschid frecvent. În același timp, apropierea de calorifere sau radiatoare nu este recomandată, deoarece aerul cald și uscat poate deshidrata rapid planta.

Unde să o așezi în casă

Locul ideal pentru Crăciuniță este unul luminos, cu lumină difuză, de exemplu o fereastră orientată spre est sau vest. Evită lumina directă a soarelui, care poate arde frunzele. În încăperi întunecoase, bracteele își pot pierde culoarea și planta devine mai fragilă.

În condiții bune, Crăciunița poate rezista câteva luni, până la finalul iernii. Chiar dacă își pierde bracteele colorate, planta intră într-o perioadă de repaus și poate fi păstrată pentru următorul sezon.

Îngrijirea Crăciuniței

Udarea trebuie moderată, solul menținut ușor umed, dar bine drenat pentru a evita putrezirea rădăcinilor. Replantarea se face de obicei primăvara, într-un ghiveci puțin mai mare și cu substrat aerat. Tunderea ușoară stimulează ramificarea și face planta mai bogată.

Pentru ca bracteele să fie colorate la Crăciunul viitor, planta trebuie expusă unui ciclu de întuneric controlat. Începând din toamnă, ține planta 12–14 ore pe zi în întuneric complet, timp de 6–8 săptămâni. Această alternanță între lumină și întuneric declanșează colorarea bracteelor și asigură un aspect spectaculos pentru sărbători.