Consiliul Uniunii Europene a aprobat sprijinul financiar de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova

Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi crearea Mecanismului pentru Reformă și Creștere în Republica Moldova, un instrument financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinat accelerării reformelor, consolidării economiei și sprijinirii procesului de aderare la UE.

Potrivit unui comunicat emis de Consiliu, acest pachet financiar reprezintă cel mai mare sprijin acordat de UE Republicii Moldova de la obținerea independenței și se adaugă altor forme de asistență oferite de Uniunea Europeană. De asemenea, fondurile vor ajuta Moldova să facă față provocărilor cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și tentativelor Moscovei de destabilizare a țării.

„Astăzi, ajutăm cetățenii Republicii Moldova să avanseze în implementarea unor reforme socio-economice esențiale, să își consolideze economia și să accelereze procesul de aderare la UE. Noul instrument va spori și reziliența Moldovei în fața impactului războiului nedrept de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Adam Szłapka, ministru pentru Afaceri Europene al Poloniei.

Conform sursei citate, acest sprijin constă în 385 de milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi avantajoase. Fondurile vor fi acordate în perioada 2025-2027 și deblocate de două ori pe an, în funcție de progresele reformelor implementate.

Banii alocați prin acest mecanism vor fi utilizați pentru: integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, dezvoltarea economică și reducerea decalajelor față de statele UE, creșterea rezilienței energetice și reducerea dependenței de Rusia, consolidarea statului de drept și a instituțiilor democratice

Regulamentul privind înființarea Mecanismului pentru Reformă și Creștere va fi semnat de președinții Consiliului UE și Parlamentului European și va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.

SURSA: moldpres.md