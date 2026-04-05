Comerțul, transportul de pasageri, HoReCa și serviciile prestate online vor fi în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, în luna aprilie

Serviciul Fiscal de Stat, în exercitarea atribuțiilor sale legale, continuă să întreprindă măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.

, vor fi desfășurate acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative, orientate prioritar asupra următoarelor domenii de activitate economică:

Subsidiar, vor fi efectuate controale fiscale operative în rezultatul examinării petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor, informațiilor din mijloacele de informare în masă, etc. la contribuabilii activitatea cărora întrunește riscuri de neconformare fiscală.

Care este scopul acestor acțiuni?

Acțiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au drept obiectiv asigurarea respectării disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial echitabil. În acest sens, verificările vizează, în principal:

✔️ respectarea obligației de eliberare a bonurilor fiscale la efectuarea decontărilor în numerar;

✔️ declararea corectă și integrală a veniturilor realizate;

✔️ deținerea documentelor ce confirmă proveniența legală a mărfurilor.

Controalele fiscale operative sunt inițiate prioritar în baza analizei riscurilor de neconformare fiscală și se desfășoară inopinat, la locul desfășurării activității economice, cu focalizare asupra domeniilor cu risc sporit, inclusiv a activităților cu caracter sezonier.

Rezultatele preliminare ale controalelor fiscale desfășurate în martie 2026

În perioada lunii martie 2026 au fost efectuate circa 665 acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă, fiind stabilite încălcări ale legislației în 440 de cazuri, în rezultatul cărora au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 1316,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 483,1 mii lei.

Acțiunile demarate a avut drept scop monitorizarea activității contribuabililor în vederea respectării eliberării bonurilor fiscale la decontările cu numerar, declarării tuturor veniturilor, precum și a deținerii documentelor de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare.

Rezultate pe domenii de activitate:

Recomandări pentru contribuabili

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte reglementările fiscale și să desfășoare activitatea economică în mod transparent, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu economic echitabil și sustenabil.

✔️ Respectați legislația fiscală!

✔️ Eliberați și solicitați bonul fiscal!

✔️ Raportați încălcările la Centrul Unic de Apel al SFS – 0 8000 1525 (apel gratuit).

Impozitele corect plătite = servicii medicale mai bune, pensii mai mari, educație modernă, infrastructură europeană.”

