Biserica de lemn de la Tătărăuca Veche a fost renovată cu bani americani, polonezi și din donațiile sătenilor

Schimbarea la față a vechii biserici de lemn din satul Tătărăuca Veche a fost așteptată de multă vreme. Căptușeala de lemn degradase, iar cârpirea pe fragmente nu ar fi fost efectivă. Așa că biserica și enoriașii au avut noroc de un proiect implementat de Asociația Obștească “Maetonium”, parte a Grupului de Acțiune Locală “Colinele Nistrene”, în sumă totală 135 mii 860 lei, dintre care 80 mii lei din partea SUA și Poloniei, iar contribuţia proprie a fost de 55 mii 860 lei.

“Scopul proiectului a fost mobilizarea comunității pentru repararea bisericii, păstrarea obiectului istoric și promovarea traseului turistic. Este una dintre cele mai frumoase biserici din lemn, are planul alcătuit din 3 părți cu 2 turle, nu se aseamănă cu alte biserici. Eu m-am ocupat de scrierea proiectului, implementarea și raportarea, în rest de celelalte lucrări s-a ocupat părintele Mihail. Ne-a venit ideea de a repara acest lăcaș sfânt ca să transmitem urmașilor noștri această comoară istorică. S-a implementat un proiect frumos și cu rezultate frumoase”, consideră Angela Artin, președinta AO “Maetonium”.

Biserica cu hramul ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” este monument de arhitectură de importanță națională, iar faptul că la renovarea lui au apelat la tâmplăria tradițională este apreciat de mulți dintre cei care cunosc cum arăta biserica și până la renovarea ei.

“Fără îndoială, a fost o necesitate lăuntrică de a readuce la viață această biserică de lemn, care era într-o stare depășită. Unica soluție a fost reînnoirea definitivă. Am luat-o de sus în jos, întâi am reparat acoperișul, apoi clopotnița, pe urmă am prins curaj, am mers mai departe și am reparat pereții din exterior, temelia și scările. Biserica trebuie să supraviețuiască și după plecarea noastră, să fie veșnic vie și mai frumoasă decât casele noastre. Eu cred că bisericii noastre îi stă bine așa și-mi place, sper să placă ceea ce am făcut noi oamenilor și bunului Dumnezeu”, ne-a spus Mihail Sârbu, parohul bisericii din Tătărăuca Veche.

Acest proiect a fost implementat pe teritoriul Asociaţiei GAL-ului „Colinele Nistrene”, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE, ediţia 2.0, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanţat de USAID şi Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova şi Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.