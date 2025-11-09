Bărbatul cu cel mai lung nume din lume: peste 2.200 de cuvinte și necesită 20 de minute pentru a fi rostit

Pentru majoritatea oamenilor, prezentările sunt o formalitate trecătoare, un schimb de nume care durează câteva secunde. Însă pentru Laurence Watkins, această sarcină simplă devine un efort extraordinar. Rostirea numelui său complet, format din 2.253 de cuvinte, necesită 20 de minute, relatează edition.cnn.com
Acest lucru a fost demonstrat la prima sa nuntă În anul 1991 s-a demonstrat acest lucru, la prima sa nuntă, când ofițerul de stare civilă a înregistrat lista. În timp ce invitații se plimbau prin sală cu pahare de șampanie în mână, înregistrarea a rulat până când a venit momentul ca Watkins să spună „Da”. aurence Watkins, un fost agent de securitate în vârstă de 60 de ani din Auckland, Noua Zeelandă, deține recordul mondial pentru cel mai lung nume personal, titlu acordat recent de Guinness World Records. Acest record a fost reclasificat din cel pentru cel mai lung prenume creștin, aprobat inițial în 1992.
Fascinația pentru recorduri
Născut Laurence Gregory Watkins în 1965, pasiunea sa pentru recorduri a început din copilărie, inspirată de emisiunea „Ripley’s Believe It or Not!” și de cartea recordurilor, pe care o citea cu entuziasm. „Eram uimit de deținătorii de recorduri – cel mai rapid om din lume, cel mai înalt, cel mai puternic. Oameni cu cel mai lung păr, cele mai lungi unghii și așa mai departe”, a declarat Watkins.
Realizând că nu avea un talent special, Watkins a decis să creeze cel mai lung nume din lume. „Singura altă opțiune era diferența de înălțime dintre soți. La acea vreme, recordul era deținut de un bărbat sud-african de aceeași înălțime cu mine, 1,88 m, a cărui soție avea 91 cm. Așa că, dacă nu mă căsătoream cu cineva mai scund, nu aveam nicio șansă”.
Crearea numelui
După o lună de deliberări, Watkins a plătit 400 de dolari neozeelandezi pentru ca un dactilograf să îi scrie numele pe hârtie. S-a inspirat din nume latine, anglo-saxone, figuri celebre, cărți de nume pentru bebeluși și din dicționarul maori. Deși nu are legături culturale maori, Watkins a spus că „admiră oamenii care vorbesc această limbă”. Lista sa includea nume precum Love, Florence și Basil Brush. A adăugat și nume samoane, japoneze și chineze, inclusiv „Xiao” scris ca „Shal”.
De asemenea, a inclus Gaylord, în onoarea gimnastului american Mitch Gaylord, medaliat cu aur la Olimpiada din 1984. „Era un tip foarte chipeș, așa că i-am furat numele de familie”, a spus Watkins. „Dar numele meu preferat este AZ2000, ceea ce înseamnă că am peste 2.000 de nume de la A la Z”.
Numele complet al lui Laurence
Obstacole legale
În 1990, Watkins a depus o cerere oficială pentru schimbarea numelui. Deși Curtea Districtuală din Auckland a aprobat cererea, Registratorul General a respins-o. „Registratorul a spus că singura modalitate de a obține noul meu nume era să-l dau în judecată la Înalta Curte”, a explicat Watkins. „Guvernul nu avea nicio bază legală pentru a-mi refuza schimbarea numelui, așa că am câștigat”.
În martie 1992, a primit certificatul Guinness pentru cel mai lung prenume creștin, cu 2.310 cuvinte. Recent, recordul său a fost recategorisit ca „cel mai lung nume personal” cu un total corectat de 2.253 de nume individuale. „Nu toate numele mele sunt creștine”, a explicat el. „Au combinat recordurile, probabil pentru claritate”.
Utilizarea numelui în viața de zi cu zi
În viața de zi cu zi, Watkins își scurtează numele la Laurence Alon Aloy Watkins și semnează Watkins V, indicând a cincea generație. Totuși, numele său complet ocupă șapte pagini pe certificatul de naștere, iar pașaportul său inițial a necesitat șase pagini suplimentare. „Cu pașapoartele digitale, noul meu pașaport arată doar numele scurt și menționează că mai am alte 2.249 de nume pe pagina de observații”, a spus el.
Reacțiile și legile schimbate Watkins recunoaște că abordarea sa a fost „excentrică”, dar nu toată lumea îi împărtășește entuziasmul. „E plăcut să ai ceva unic”, a spus el. „Dar alții nu văd partea amuzantă sau nu pot înțelege că am atâtea nume”.
SURSA: libertatea.ro