Atacurile cu drone ale rușilor nu au contenit nici în ultima noapte a anului 2022 – printre ținte a fost și capitala, Kiev.

În ultima noapte a anului 2022, rușii au continuat să atace cu rachete și drone mai multe localități din Ucraina. Printre orașele atacate de dronele „Șahed” a fost și capitala, Kiev. Din fericire, la Kiev nu au fost înregistrate persoane care ar fi avut de suferit.

Pe una din dronele doborâte atacatorii au scris în zeflemea „С Новым Годом”. Iată ce scrie, de exemplu, hbbc.com

B ночь на 1 января российские военные нанесли удар по Киеву и другим городам Украины с использованием дронов-камикадзе „Шахед”, сообщают украинские власти. По данным Воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной было уничтожено 45 беспилотников.

Украинские военные не уточняют, были ли сбиты все дроны, или некоторым все же удалось долететь до цели. По данным военных, 13 беспилотников были сбиты еще в 2022 году, а 32 – уже в 2023-м.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал в своем телеграм-канале число жителей страны, получивших ранения и погибших в результате обстрелов в течение 31 декабря и новогодней ночи.

По его данным на девять утра по местному времени 1 января, 50 человек были ранены, а двое погибли.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале, что целью российских дронов были объекты энергетической инфраструктуры.

„Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы”, – пишет Кулеба.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке „С Новым Годом”. По предварительным данным, жертв и пострадавших в Киеве нет.