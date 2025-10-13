A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte

Familia Bejan a anunțat decesul celui care a fost MATEI BEJAN – soț, tată, bunel, doctor, coleg, prieten, vecin, Om de omenie și de o cumsecădenie rară. A plecat cuminte și discret, cum și-a trăit toți cei 83 de ani…

A salvat vieți și a alinat durerea a mii de pacienți, dar lupta cu boala nemiloasă a pierdut-o, lăsând în urmă durere și regrete, dar și amintiri frumoase celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Cei care doresc să-și ia rămas bun de la doctorul MATEI BEJAN o pot face la priveghiul de la domiciliul lui de pe stradela Lacului nr.6, municipiul Soroca, marți, 14 octombrie, după orele 14:00.

Miercuri, 15 octombrie, ceremonia funerară va începe la domiciliu, ora 11:00, după care va urma slujba religioasă, la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, la ora 12:00 și înmormântarea la Cimitirul nou din partea din deal a orașului.

Dumnezeu să-l ierte și veșnică să-i fie memoria.