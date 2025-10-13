A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte

De către
OdN
-
0
127

A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte

Familia Bejan a anunțat decesul celui care a fost MATEI BEJAN – soț, tată, bunel, doctor, coleg, prieten, vecin, Om de omenie și de o cumsecădenie rară. A plecat cuminte și discret, cum și-a trăit toți cei 83 de ani…

A salvat vieți și a alinat durerea a mii de pacienți, dar lupta cu boala nemiloasă a pierdut-o, lăsând în urmă durere și regrete, dar și amintiri frumoase celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Cei care doresc să-și ia rămas bun de la doctorul MATEI BEJAN o pot face la priveghiul de la domiciliul lui de pe stradela Lacului nr.6, municipiul Soroca, marți, 14 octombrie, după orele 14:00.

Miercuri, 15 octombrie, ceremonia funerară va începe la domiciliu, ora 11:00, după care va urma slujba religioasă, la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, la ora 12:00 și înmormântarea la Cimitirul nou din partea din deal a orașului.

Dumnezeu să-l ierte și veșnică să-i fie memoria.


Articolul precedentLocuitorii din Racovăț se plâng de starea drumurilor după lucrările de alimentare cu apă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.