25 de persoane vulnerabile din raionul Florești, vor primi zilnic mese calde

În satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată recent, o cantină de ajutor social destinată persoanelor aflate în dificultate. Noua instituție va oferi zilnic mese calde pentru 25 de beneficiari, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor mai vulnerabili membri ai comunității.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației de caritate MSTJ Way din Marea Britanie — aceeași organizație care a susținut anterior deschiderea unei cantine similare în raionul Basarabeasca.

„Prin această cantină socială, dorim să fim alături de persoanele aflate în situații dificile, oferindu-le sprijin concret și demnitate. Colaborarea strânsă dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autoritățile locale și partenerii noștri internaționali a făcut posibilă implementarea rapidă a proiectului. Este un pas important în combaterea excluziunii sociale la nivel local”, a declarat Vasile Cușca, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Acordul de colaborare pentru deschiderea cantinei a fost semnat la 30 septembrie 2025, între Primăria satului Coșernița, Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est și organizația MSTJ Way. În baza acestuia, au fost alocați 23,2 mii de euro pentru asigurarea funcționării cantinei pe o perioadă de 11 luni.

Cantina va fi monitorizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a garanta respectarea standardelor de calitate și buna desfășurare a serviciilor oferite.

